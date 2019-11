Califica de 'terco' al Gobierno federal

El presidente municipal de Torreón, Jorge Zermeño, calificó de "terco" al Gobierno federal, al preguntar su opinión sobre la reciente aprobación del presupuesto de egresos para 2020, además de la posible reducción de participaciones para el municipio.

"Sí podemos decir que en general, este Gobierno (federal) ha sido muy terco en no invertir en obra pública y sí hacerlo en programas sociales", reclamó Zermeño.

El alcalde dijo estar de acuerdo en que se brinde el apoyo necesario a los grupos vulnerables como los jóvenes y adultos mayores, pero está en contra del esquema "paternalista" que se ha adoptado, a costas de la inversión pública que genera empleo y que "es lo mejor que puede tener una persona" que requiere recursos.

El edil reiteró que aunque no ha podido analizar con detalle los recursos que vendrían a Coahuila y Torreón, es de su conocimiento que no habrá anuncios de obras federales para la región.

"No vemos obras federales programadas para la Comarca Lagunera. Vamos a revisar ya en detalle lo que corresponde a cada dependencia, hace falta inversión en salud, en educación, le hemos cedido al Seguro Social unos terrenos para que construyan una nueva clínica", dijo.

Respecto a las manifestaciones de alcaldes de todo el país, mismas en las que incluso participó en plena Ciudad de México, Zermeño las consideró útiles en el sentido de que se lograron acuerdos respecto a la cobertura presupuestal de los municipios, aunque dijo que las necesidades siguen siendo altas a nivel local y es necesario un apoyo mayor de parte de la federación en los próximos años.

Sobre el tema, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, manifestó ya su preocupación por los recortes presupuestales a los que se someterá a los estados en 2020. Incluso dejó entrever la posibilidad de solicitar créditos especiales para hacerle frente a los compromisos y necesidades de la entidad.

Zermeño no especificó si se tienen contempladas reuniones para revisar el asunto directamente con Miguel Riquelme, aunque sí garantizó que habrá una evaluación "detallada" de todo el presupuesto que será destinado a Torreón a través de las autoridades estatales.

En tanto, realizó algunas sugerencias al Gobierno federal para mejorar el plano económico y evitar afectar a las ciudades en rubros "clave", principalmente en seguridad público e infraestructura.

"Se había comprometido el presidente a crecer un cuatro por ciento, después dijo que el dos, vamos a estar en el cero, no hay crecimiento... tiene que haber un llamado también al Gobierno para que busque la unidad, no la descalificación, no la división entre buenos y malos, entre conservadores y liberales", dijo Jorge Zermeño.

Analiza presupuesto