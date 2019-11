'Indígenas perdemos identidad', dice Yalitza Aparicio

La actriz mexicana Yalitza Aparicio, protagonista de la oscarizada película Roma, denunció ayer que las mujeres indígenas se suelen ver forzadas a perder su "identidad" para evitar ser discriminadas en México.

"Creo que la discriminación nos ha llevado a perder muchas cosas como mujeres indígenas: nuestra identidad", expresó durante un foro sobre la violencia machista organizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en Ciudad de México.

La familia de Yalitza Aparicio, originaria del estado de Oaxaca, no le enseñó el idioma mixteco para evitar que fuera discriminada, algo que para la actriz supone "obligar a las personas a ser quienes no son".

También puso como ejemplo que muchas mujeres indígenas "han tenido que dejar de portar sus ropas para que no sean juzgadas con la mirada", algo que es "doloroso porque son prendas tan hermosas", expresó. "Muchas veces englobamos a los indígenas como si fueran lo mismo, pero cada comunidad es diferente en su forma de pensar y costumbres.

Lo que nos une, desafortunadamente, es la discriminación", lamentó Aparicio, quien desde octubre ejerce como embajadora de buena voluntad de la Unesco.

La actriz hizo un llamado a "quitarnos de la mente" el prejuicio de que una persona indígena es "ignorante, pobre e incapaz de sobresalir". "Ojalá podamos contribuir y dejar de discriminar a las comunidades indígenas. Tenemos una variedad tan grande que no estamos dando la oportunidad de conocer", reivindicó.

En el mismo evento, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, expresó que garantizar los derechos de las mujeres y erradicar la violencia machista es la "primera tarea de transformación social" pendiente en México, país que todavía está "lejos" de la plena igualdad a pesar de los avances de los últimos años.

"Nuestro gobierno debe ser un gobierno feminista porque no se puede lograr una sociedad con equidad, igualitaria y libre si no somos feministas ante la desigualdad tremenda que tenemos", expresó el secretario de Relaciones Exteriores.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de los 46, 5 millones de mujeres de 15 años y más que hay en el país, 66, 1 % (30, 7 millones) han enfrentado violencia de cualquier tipo alguna vez en su vida.

Asimismo, 43, 9 % de las mujeres han enfrentado agresiones del esposo o pareja a lo largo de su relación, y la incidencia es más acentuada entre las mujeres que se casaron o unieron antes de los 18 años (48 %) que entre quienes lo hicieron a los 25 o más (37, 7 %).

En 2018 se registraron 3.752 defunciones por homicidio de mujeres, la cifra más alta de los últimos 29 años (1990-2018), lo que, en promedio, significa que fallecieron 10 mujeres diariamente por agresiones intencionales.

Dicen que tiene novio

Parece que Yalitza Aparicio ya tiene novio... aunque por el momento le tienen prohibido presentarlo al público.

De acuerdo con una revista mexicana de espectáculos Yalitza Aparicio está muy enamorada, pero ni ella ni él pueden gritar su amor a los cuatro vientos porque a la actriz le tienen prohibido tener una relación por su apretada agenda.

Y es que según una fuente cercana a la actriz, las personas que llevan su carrera no quieren que la joven se involucre sentimentalmente con ningún hombre por temor a que empiece a incumplir con sus obligaciones o se distraiga demasiado.

Todo parece indicar que Yalitza conoció a André en Tlaxiaco, Oaxaca, cuando le permitieron visitar el pueblo donde es originaria. Ahí un grupo de amigos en común los presentaron y comenzaron a salir.

André está estudiando el último semestre de odontología y lleva alrededor de un mes saliendo con Yalitza.

Sin embargo, no todo es felicidad, pues Yalitza lo ve de forma restrictiva, no puede tomarse fotos con él y tiene estrictamente prohibido hablar sobre su noviazgo, por lo que la fuente cercana a Yalitza, una mujer que asegura ser su amiga, teme que cuando las fotos salgan a la luz Yalitza termine su relación pese a estar muy enamorada.

“Conociendo a las personas con quienes trabaja Yalitza, ahora que vean las fotos publicadas, espero que no le digan que termine con la relación o que lo niegue todo en los medios de comunicación, aunque es muy evidente su noviazgo; pero si Yalitza lo hace, qué mala onda porque el chico en verdad está muy enamorado de ella”.

La supuesta amiga de Yalitza además dijo que la actriz debe empezar a ponerle límites a las personas que trabajan con ella, ya que se han apoderado prácticamente de su vida.

“Yalitza no puede tomar decisiones, casi casi tiene que pedir permiso para mover un dedo, no tiene voz ni voto. Han creado un producto porque eso es Yalitza para ellos. Ojalá que ella se de cuenta de que tiene una vida y que la debe llevar como mejor le parezca, enamorarse de quien quiera, sobre todo si está muy contenta, y no olvidar a su familia”.