En video, denuncian atraco a centro nocturno de Torreón

Un video que circula en redes sociales, muestra a los propietarios del centro nocturno "La Chiquita". En él, denuncian un atraco a propietarios y clientes. Afirman que hasta el local llegaron cinco sujetos armados y los despojaron de dinero y pertenencias.

Asimismo, reclaman a las autoridades que no se haga nada para inhibir este tipo de hechos, incluso a final de la grabación dos personas sacan dos armas al parecer de juguete y dicen, "quieren que nosotros tomemos nuestra propia autoridad, con esto".

La grabación en la que intervienen cuatro personas, todos miembros de la familia, comienza dando el saludo a sus clientes.

"Pensamos mucho en hacer este video, pero es algo que necesitamos hacer. El pasado martes faltando 15 para las dos de la mañana, ya casi estábamos cerrando, entraron unos tipos y afortunadamente había nada más cuatro personas, mi papá y yo. Entraron cinco tipos armados, nos amagaron nos despojaron de nuestras pertenencias, a los clientes también les quitaron sus celulares, sus carteras, dinero", expresan.

"Se fueron con el dinero de la renta y la venta y pues no es justo, mucha gente me ha hablado para decirme que tengo miedo y la verdad no, pero me sentí impotente al ver como les estaban quitando sus cosas a nuestros clientes, impotente porque amagaron a mi papá, le pegaron y pues no pude hacer nada, porque también estaba encañonado", dice un joven .

"Yo comprendo que ustedes tengan temor, yo también lo tendría, pero esta es una fuente de trabajo en el cual trabajamos toda mi familia y es un espacio de ambiente en donde la gente se divierte".

"Nos sentimos muy impotentes todos por que independientemente si se llevaron dinero, botellas, lo que se haya llevado eso va y viene, en fin es dinero pero lo que si es que me queda la impotencia el no poder defender a mi papa que lo golpearon, le dieron cachazos, el saber que tenía a mi hermano encañonado", dice un segundo joven.

"¿Y la autoridad dónde está? Porque nosotros sí cumplimos con lo que nos piden, la renta la tenemos que pagar mes con mes, los permisos y no puede ser posible que estamos a una cuadra de Plaza Mayor, a una cuadra de la presidencia y no se hayan arrimado las autoridades a ayudarnos, ¿por qué no tenemos vigilancia?", cuestionan.