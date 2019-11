Ruiz ya está en Arabia para revancha ante Joshua

- El boxeador mexicano Andy Ruiz ya se encuentra en Arabia Saudita, listo para nuevamente hacer historia y darle la revancha al británico Anthony Joshua, seguro de que regresará a casa con los títulos de peso completo en su poder.

Seis meses después de destronar a Joshua contra todo pronóstico para arrebatarle los cetros de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Federación Internacional de Boxeo (FIB), el mexicano aterrizó en la sede de su pelea del 7 de diciembre.

A su llegada al país asiático, Ruiz dejó en claro que hizo historia en Nueva York para quedarse con los títulos y que volverá a triunfar en Arabia Saudita, para seguir en el trono de los completos.

"Saben que hice historia en Nueva York y haré historia de nuevo en Arabia Saudita", comentó el carismático pugilista, quien sobrevivió a una caída en territorio estadounidense para tirar cuatro veces a Joshua y vencerlo por nocaut técnico en siete rounds.

Ambos pugilistas ya están en Riad, el ex campeón quien aterrizó la víspera en el Aeropuerto Internacional Rey Khalid rumbo a la velada "The Clash on the Dunes".

La Diriyah Arena, escenario que se está construyendo para albergar la velada y donde se esperan cerca de 15 mil espectadores, está cerca de quedar lista para uno de los choques más esperados de la segunda mitad del año.