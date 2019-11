Durango copiará la austeridad republicana

Promueven iniciativa para que ningún funcionario público gane más que el gobernador en el estado de Durango.

El gobernador, José Rosas Aispuro Torres, admitió que hay algunas áreas donde, desde hace tiempo, hay funcionarios que perciben un sueldo superior al que se establece para el mandatario, por lo que se busca la aprobación de esta medida de austeridad, que va acorde a la del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El gobernador tiene un sueldo mensual de 104 mil pesos. Aispuro Torres dijo que quedó establecido desde antes de su llegada y no se ha incrementado, así como no habrá ningún aumento para los funcionarios de nivel medio hacia arriba en lo que resta de su gestión.

"Los aumentos solo son para los trabajadores de base, para las corporaciones policiacas, para los ministerios públicos", expuso.

Dijo que la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos se presentarán ante el Congreso de Durango con una serie de medidas de austeridad, pues indicó que el dinero que se gasta en las dependencias sale de donde mismo, del presupuesto del Gobierno estatal, de modo que el esfuerzo debe ser general.

"Mi sugerencia va a ser para que todos los organismos se ajusten a ello, tal como lo hizo el presidente de la república, desde luego que el Poder Legislativo es el que va a tener la última palabra", comentó.

"Yo me levanto desde muy temprano y me acuesto muy noche, no tengo sábados y domingos, lo hago con mucho gusto, el trabajo que vengo desempeñando, pero en función de la carga de trabajo y la responsabilidad que se tiene, no creo que pueda haber un funcionario que tenga derecho a una remuneración mayor a la que recibe el titular el Ejecutivo del estado", dijo.

La iniciativa además contemplará una serie de medidas de austeridad que se pretenden tomar para hacer el gasto más eficiente.

Por otra parte, el gobernador mencionó que hay empresas que quieren participar en proyectos de desarrollo, pero los limita la falta de créditos, por lo que podrían impulsar obras de infraestructura a través de Asociaciones Público Privadas (APP).