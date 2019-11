Plácido Domingo es un gran maestro: Il Volo

Los integrantes del grupo italiano Il Volo le agradecen a Plácido Domingo todas las enseñanzas y consejos que les brindó, para ellos es "un gran maestro". Sobre el escándalo sexual que rodea al tenor por acusaciones de acoso, el grupo opina que hay mucha gente mala y por envidia dicen cosas. "Nosotros conocimos a la familia de Plácido Domingo, somos muy amigos de todos y lo único que podemos decir es que Plácido es una de las personas más maravillosas que nos hemos encontrado en nuestro camino, tenemos que decirle: 'muchas gracias al maestro', porque dio la oportunidad a tres chicos de veinte años de recordar a tres grandes de la ópera", dijo Gianluca Ginoble en conferencia de prensa.

Respecto a la polémica que el tenor protagoniza desde inicios de agosto, cuando se le acusó de haber acosado sexualmente a nueve mujeres, prefieren no hablar del asunto, sobre todo de noticias falsas que se pueden crear por envidia. "A nosotros no nos gusta hablar de 'fake news', o de ese tipo de noticias, porque toda persona puede decir lo que quiera, hay gente mala y mucha envidia, ese es el problema, por eso no queremos hablar mucho de eso, sino queremos hablar de la gran persona que es", comentó Piero Barone.

Recordaron que fue el español quien también los ayudó cuando realizaron su álbum tributo a Plácido Domingo, José Carreras y al fallecido Luciano Pavarotti: "Notte magica: a tribute to three tenors".

"Nos ayudó mucho, porque nosotros empezamos a estudiar más ópera cuando decidimos hacer este tributo a los tres tenores y él nos dio muchos consejos para cantar algunas canciones, porque era la primera vez que cantábamos ópera. Nosotros le preguntábamos, 'maestro, ¿cómo podemos cantar esto?' y él nos daba muchos consejos y, como los grandes artistas, nos dijo: 'chicos tienen que estudiar, tener mucha disciplina, porque este es un mundo en donde la disciplina enfrenta todo, si te respetas a ti mismo, puedes respetar la música y puedes respetar todo", agregó Gianluca Ginoble.

Los italianos se encuentran de manteles largos, celebrando su décimo aniversario de carrera musical y lo hacen con una nueva producción discográfica llamada, "10 Years, the best of", que reúne algunos de sus éxitos, además incluyen un pequeño tributo a José José, "El Príncipe de la Canción".

"Nosotros en el 2013 tuvimos el honor y el placer de hacer un homenaje a José José y pusimos 'El Triste' y 'La nave del olvido'. Pienso que a José José lo vamos a recordar con una sonrisa, porque pudimos compartir unos momentos y pienso que se va a quedar siempre en nuestro corazón", dijo Piero Barone.

Son diez años que los cantantes, además de celebrar su carrera musical, celebran la amistad y el apoyo del público que los han mantenido haciendo lo que más les gusta. "Estamos muy emocionados, porque este año es muy importante. Todo empezó con un juego de tres niños que no se conocían y ahora vivimos todos los días juntos, y este año estamos celebrando lo diez años de carrera, de música, pero sobre todo, estamos celebrando diez años de pura amistad y tenemos que decir: muchas gracias a todos nuestros admiradores por seguirnos", exclamó Piero Barone.