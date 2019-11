Estos serían los refuerzo de Ricardo Peláez con Chivas

Con la confirmación de Luis Fernando Tena como director técnico del Guadalajara, ahora sí, es misión de Ricardo Peláez que le dé elementos al "Flaco" para que arme un equipo competitivo, porque ya lo dijo, ya lo prometió, a partir de hoy: "Chivas dejará de pensar en el descenso y se concentrará en triunfos y en una Liguilla".

Pero para eso se necesitan jugadores, no promesas, y dicen que por lo menos, ya hay algunos posiblemente elementos más que amarrados.

CALDERÓN. La contratación de Cristian Calderón, el lateral por la izquierda, se anunciará en cuanto el Necaxa, su actual club, sea eliminado o se corone como campeón del torneo. El "Chicote", joven con proyección que no ha desentonado en sus llamados a Selección Mayor, fue tentado por el América, pero parece que al final, prefirió a las Chivas.

Valor: 2.2 millones de dólares.

Edad: 22 años.

Posición: Lateral izquierdo.

ANTUNA. Hay días en que se habla de que Uriel Antuna ya está amarrado con el Rebaño y hay otros en el que se asegura que su destino será Europa. Lo cierto es que el veloz extremo es una de las obsesiones del chiverío. Rápido, habilidoso y con gol, el jugador de Los Ángeles Galaxy madura a pasos agigantados, y pudiera ser la "Joya de la corona" en este nuevo proyecto tapatío.

Valor: 850 mil dólares.

Edad: 22 años.

Posición: Extremo derecho.

AGUIRRE. Erick Aguirre, volante ofensivo, no ha ocultado que sería agradable cambiar los colores de los Tuzos del Pachuca, por los Rojiblancos del Rebaño. Sus actuaciones hicieron que se pensara que su siguiente paso fuera Europa, más parece que se tomará las cosas con más calma y hará una pareada en Guadalajara. Sería una adición muy importante para los de Tena, pues la clase del jovencito ex de Monarcas Morelia, no se encuentra en todos lados.

Valor: 3.3 millones de dólares.

Edad: 22 años.

Posición: Volante ofensivo.

GUZMÁN. Surgido de la cantera del Guadalajara, Víctor Guzmán fue de los afectados por la ceguera de algunos directivos de Chivas, que dejaron ir a sus pequeñas joyas. Creció y maduró en el Pachuca y ahora que está listo, se lo quieren llevar de regreso. El joven de 24 años, no ve mal regresar al terruño, una revancha no estaría mal.

Valor: 8 millones de dólares.

Edad: 24 años.

Posición: Volante ofensivo.

GONZÁLEZ. Se habla de que se desea un portero que le venga a competir el puesto a Toño Rodríguez y el nombre de Hugo González ha sonado. El ex americanista, bien conocido por el nuevo director deportivo, termina préstamo con Necaxa, y debe de regresar a reportarse con Monterrey.

Valor: 2 millones de dólares.

Edad: 28 años.

Posición: Portero

ANGULO. Otros necaxista, el volante Jesús Angulo, sería una opción secundaria para el Rebaño, si no se logra traer a Guzmán o Aguirre.

Valor: 1.3 millones de dólares

Edad: 22 años.

Posición: Volanta ofensivo.

BACA. Rafael Baca de Cruz Azul, también consentido de Ricardo Peláez, sería opción para reforzar la media cancha. El volante lo mismo puede jugar en la contención o ser un volante con llegada.

Valor: 3 mdd

Edad: 30 años.

Posición: Volante.