Julio Furch lamenta la situación económica del Veracruz

La situación económica y deportiva que atraviesa Veracruz es algo que desagrada al argentino Julio Furch, actual delantero de Santos Laguna, pero quien militó por cuatro temporadas con con Tiburones Rojos.

“El cariño siempre lo he manifestado y el agradecimiento que le tengo a toda la gente de Veracruz, tanto a la afición y a la directiva que me trajo a México. Es una situación que no le deseo a nadie”, dijo.

Indicó que ha tenido la oportunidad de hablar con ex compañeros del cuadro jarocho, los cuales le han dicho los problemas que han tenido que enfrentar por el retraso en sus pagos. “Me dijeron que no pueden dar la vuelta. Es complicado, que te paguen o no te paguen”, apuntó

Explicó, también, que ese tema va de la mano con lo deportivo, en el que solo han ganado un partido de más de 40 que han disputado en la Liga MX, algo que quizá sea más complicado que la falta de dinero.

“El no poder ganar en 40 partidos es lo más doloroso para un futbolista, por más que te paguen o no, llegar a tu casa con tu familia mal y no poder darles esa alegría es lo más doloroso", sentenció