Mueren dos manifestantes en Irak tras aumento de la violencia en las protestas

La capital de Irak se convirtió de nueva cuenta en campo de batalla, donde las protestas de hoy dejaron al menos dos manifestantes muertos, los que se suman a los 330 reportados desde el 1 de octubre, fecha en que se iniciaron las protestas contra la corrupción, desempleo y falta de servicios.

De acuerdo al servicio de noticias Deutsche Welle, una de las víctimas presentó balas de goma en su cuerpo mientras que otros 20 manifestantes resultaron lesionados en las afueras del puente Al Ahrar, cerca de la céntrica plaza Tahrir, donde se originó el primer movimiento de protesta post Sadam Husein en 2003.

La jornada de este martes podría representar un punto de inflexión en las protestas que desde hace más de un mes se realizan, pues se han extendido a ciudades que no habían sido afectadas y ahora no se realizan durante la noche si no que también en el transcurso del día.

Corresponsales locales afirman que la policía disparó balas al aire y directamente a multitudes encabezadas por una mayoría de adolescentes.

En la ciudad sagrada chiíta de Karbala, una persona murió sin tener detalles hasta el momento de su identidad o la causa de su muerte.

En el sur, los manifestantes quemaron neumáticos en las carreteras a las afueras de la ciudad de Diwaniyah, bloqueando puentes y una central eléctrica.

De igual forma, cerraron las rutas viales que conectan con los tres campos petroleros de Garraf, Nasiriya y Subba en Dhi Qar. En estos tres campos se producen unos 200 mil barriles de los 3 millones diarios en todo Iraq.

La víspera, el parlamento iraquí discutió el borrador de una ley que busca fortalecer la responsabilidad electoral para prohibir que los candidatos formen bloques políticos ya en el gobierno, como un intento de limitar la influencia de bloqueos políticos en Iraq.

El primer ministro iraquí, Adel Abdul Mahdi anunció el 6 de octubre un plan de reformas para subsidiar viviendas para los pobres y préstamos a los desempleados.

Sin embargo, las protestas no se han frenado principalmente en las ciudades de Basora, Di Qar, Kerbala y Nayaf, las cuales son regiones de mayoría chiita.