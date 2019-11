Julia Ormond se une a elenco de The walking dead: world beyond

La actriz Julia Ormond se integró al elenco de The walking dead: world beyond, la tercera serie del universo de The walking dead que actualmente se encuentra en la etapa de grabación en Richmond, Virginia.

La actriz de El primer caballero y Mad Men dará vida a “Elizabeth”, una líder carismática en el “spin off” de la serie, cuyo estreno está previsto para la primavera de 2020, informó el canal de televisión AMC. “Estoy muy emocionada de trabajar con el equipo de The walking dead. Me encanta, sobre todo, cómo escriben para las mujeres; un elenco encantador y talentoso”, dijo Ormond. Cocreado por Scott M. Gimple y el "showrunner" Matt Negrete, The walking dead: world beyond también está protagonizada por Aliyah Royale, Alexa Mansour, Annet Mahendru, Nicolas Cantu, Hal Cumpston y Nico Tortorella. “Estamos emocionados de que Julia se una a nuestro equipo. Estoy agradecida por el talento, la gracia, la inteligencia y el humor que ha aportado a nuestro set, nuestro programa y a este papel. Nosotros, y el público, somos muy afortunados de tener a Julia ayudando a dar vida a este nuevo mundo de The walking dead”, afirmó Gimple. Desde esta temporada, también se integran al elenco como personajes recurrentes Natalie Gold como “Lyla”, una misteriosa figura que opera en las sombras a nombre de la causa en la que cree; Al Calderón, como “Barca”; Scott Adsit, como “Tony”; y Ted Sutherland, como “Percy”. The walking dead: world beyond se centrará en la primera generación criada en el apocalipsis zombi, en la que algunos se convertirán en héroes y otros en villanos; “todos cambiarán para siempre; adultos y con identidades consolidadas, tanto buenas como malas”.