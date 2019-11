'No me importa lo que opine la gente de mí', dice Lis Vega tras críticas

Lis Vega fue duramente cuestionada por los reporteros durante un evento en la Ciudad de México, luego de que Niurka Marcos arremetiera contra ella por su físico.

Vega también ha enfrentado las críticas en redes sociales sobre los cambios en su rostro, por lo que sin dudarlo respondió: "A mí me gusta, uno siempre tiene que buscar cómo uno se ve y a mí me encantaba tener los labios carnosos; yo tengo una cicatriz, tuve una caída en el teatro y quería que la cicatriz no se me viera y yo estoy feliz de mis labios, me encantan, me encanta todo lo que veo".

Y para recalcar que se siente a gusto con su nuevo aspecto, agregó: "Esto se quita, me lo hubiera quitado y si a mí me gusta, no me importa lo que opine la gente de mí y ahorita la ciencia está muy avanzada y tiene que ir con la ciencia y si ahorita funciona el hialurónico, el bótox, no soy la única, las miss Universos y las miss Mundo".