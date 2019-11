Cher trae de regreso los 60 a Dancing with the Stars

Cher demostró una vez más que su ritmo y aspecto continúan mejorando con una conmovedora aparición en la final de Dancing with the Stars este lunes.

El número, que fue pregrabado justo antes de que se entregara el trofeo 'Mirror Ball' a Hanna Brown, hizo que sus fanáticos se entusiasmaran al escuchar a este icono de la música de 73 años mientras se balanceaba al interpretar su clásico de 1967 The Beat Goes On, de Sonny and Cher.

La canción rindió homenaje a su exesposo y compañero, Sonny Bono, quien murió en 1998 tras un accidente de esquí.

Mientras los bailarines de go-go se contoneaban en el escenario a su alrededor, Cher cantaba sus partes del dúo en un deslumbrante pantalón brillante acampanado de rayas moradas.

La pantalla en el escenario presentaba una grabación de Bono interpretando sus secciones de la canción.

Los fanáticos expresaron su agradecimiento en Twitter.

El usuario de @lindsayoz escribió:

"Espero verme tan bien como Cher cuando tenga 73 años. Espera. Ojalá me viera tan bien como Cher AHORA y tengo 41 años".

El usuario @ KC21477 lo calificó de "rendimiento absolutamente fenomenal" y agregó que "amaba su homenaje a Sonny".

@moomoo089 escribió que la actuación de Cher "le trajo recuerdos y que sigue luciendo bien".

I hope I look as good as Cher when I’m 73. Wait. I wish I looked as good as Cher NOW and I’m 41. Girl, werk! #dwts pic.twitter.com/Xv1u5mVel0 — College Park Mom (@lindsayoz) 26 de noviembre de 2019