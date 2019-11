En los primeros meses del año mencioné en uno de mis artículos que al iniciar el primer año del Gobierno que preside Andrés Manuel López Obrador, al igual que los sexenios anteriores, se requiere tiempo apropiado para los cambios y ajustes de la nueva política que se quiere adoptar, mencionando que al menos le diéramos el beneficio de la duda para su adecuación.

Además quienes estamos de acuerdo de abatir la corrupción acumulada por decenios, que tenga éxito la estrategia para apoyar a los más necesitados que son millones y frenar las canonjías de tantos privilegios que de una forma u otra han repercutido en los recursos públicos.

Pues bien para un servidor a partir del próximo año se inicia la cuenta regresiva y si no se rectifican algunas de las decisiones (hay tiempo y oportunidad de hacerlo) que desde luego requiere un verdadero esfuerzo y voluntad para hacerlo lo cual no es fácil pero es importante poner la buena voluntad en los objetivos.

Hay una buena noticia antes de abordar los temas delicados y es el hecho de que la inversión directa extranjera creció 7.8 por cienot a septiembre del presente año tanto en reinversiones y nuevas inversiones lamentable como sabemos la inversión pública y privada no lo hizo con el resultado negativo que tenemos una economía estancada; no tiene caso hablar de los costos de obras de infraestructuras suspendidas, las emprendidas cuestionadas con los costos tremendos que están representando y repercutirán en las finanzas Públicas; lo cual está constante en todas las reuniones de todo tipo o en las sobremesas.

Entonces sin el ánimo de no enfocar las críticas solo al Presidente, quiero señalar el ridículo en mi concepto que se hizo por parte de los Diputados en un improvisado salón de plenos en Expo SantaFé, ante el cerco que mantenían en San Lázaro organizaciones campesinas y por la mayoría de Morena se aprobó éste primer presupuesto en su totalidad correspondiente al Gobierno de la Cuarta Transformación; pero señalo la forma lastimosa de llevarla a cabo por falta de autoridad, además entre las negociaciones con los campesinos se incorporó una iniciativa para crear una Financiera para atenderlos entonces que pasó con los programas que tuvieron en su oportunidad desde el Banco Ejidal, Banrural y la Financiera Rural del sexenio pasado? Que torpeza, pero también señalo lo inoportuno del actuar del Presidente Nacional del Pan y el coordinador de dicho partido Juan Carlos Romero Hicks. al no presentarse con sus diputados ya que no reconocieronésta sesión que se realizara en lo oscurito, al menos sin votar hubieran expresado de viva voz su inconformidad, lo cual lo hizo el PRI antes de retirarse ya que al menos lo hicieron ante los medios de comunicación y hasta el PRD. Uno de sus diputados encaro en la tribuna ante los abucheos de los de Morena que su partido estaba en contra. No hay excusa para los dos dirigentes que menciono en primer término y lo recalco sólo a ellos dos, pues en mi léxico aprendí que no se vale decir todos, ya que no necesariamente se piensa igual.

Pero también le tengo un tema alentador, con motivo de la celebración del aniversario del Banco de México, con la asistencias de los más altos políticos de nuestra estructura política, empresarial, representaciones extranjeras y sociales que no menciono para evitar fastidiarlos lo cierto es que nadie falto incluso Agustín Cartens todos se manifestaron en un compromiso que puede cambiar nuestra historia actual; toca al Presidente López Obrador negociar y aceptar a todos ésos grupos de poder para sacarnos en conjunto éstos problemas en los que ya estamos inmersos, al igual que la tormenta que se avecina del exterior que es otro tema exento.