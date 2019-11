Rebecca de Alba es una mujer chin...

El 2019 ha sido un excelente año para Rebecca de Alba, pues no sólo ha tenido retos en los profesional, también ha podido dedicar tiempo a su familia y a ella.

Y es ese reto profesional la que la traerá a Torreón este jueves para presentar Los mandamientos de una mujer chingona, espectáculo que comparte al lado de Susana Zabaleta y Adela Micha.

"Es un espectáculo que va dirigido a todos, adolescentes y adultos y también a los hombres, no tenemos nada en contra de ellos, al contrario yo creo que se ha pasado la voz de otras plazas y cada vez tenemos más presencia de hombres en el espectáculo y así se vuelve más divertido porque así ellos comprenden un poco más el mundo de la mujer porque lo entiende desde la mirada de Adela Micha, Susana Zabaleta y yo, que somos mujeres tan distintas, hemos vivido de formas tan diferentes y es lo que hace el show divertido.

La gente se encontrará con grandes sorpresas y cosas que no se espera, contamos los 10 mandamientos de cada una que es básicamente lo que nos ha forjado en la vida a sortear obstáculos, las cosas que ya no estamos dispuestas a seguir adelante, porque nuestra vida ahora se forma con muchos no en cuanto vas madurando, se hace más selectiva, muchas reflexiones, pero todo en divertido", contó para El Siglo vía telefónica.

La conductora dijo que para ella y sus compañeras cada uno de los mandamientos es importante, porque en ellos se habla de sus inicios, "de mi formación familiar y profesional, cosas difíciles que me han pasado, experiencias que la gente no espera que vaya a confesar, porque es el confesionario de las tres, entonces no hay uno favorito, lo mismo decimos las tres, que nos cuesta trabajo elegir uno".

De Alba externó que la gente se va a sorprender con varias de sus confesiones, sobre todo en el lado amoroso, algo que siempre causa un gran impacto entre los asistentes.

"Cuento de forma muy divertida el tema del amor, de la pareja de los galanes, ahí la gente se ríe y disfruta mucho, porque yo no soy cómica no soy una show woman, soy conductora de televisión y salirme de mi área de confort y probar algo nuevo, y en el escenario, sobre todo en teatro, me da mucha timidez, porque no es lo mismo estar en televisión o en un evento que de pronto en un escenario que ves desde la primera hasta la última fila llena, porque afortunadamente hemos tenido sould out, ver a la gente así tan cercana y tan próxima y ver sus reacciones, es algo diferente, un nuevo reto pero muy padre".

Sobre la convivencia con Adela y Susana, relató que: "ha sido Facilísima, la verdad es que yo a lo largo de mi carrera he tenido muchas envidias de hombres, de mujeres siempre respiro solidaridad y muchísmo apoyo, la verdad es que estamos en un momento de la vida en que si no nos unimos las mujeres no tiene sentido, necesitamos esa unión para crear esa fuerza que necesitamos para las ejecutar muchas acciones que son necesarias en el momento que estamos viviendo en todos los aspectos y si quieres que las cosas funcionen bien tienes que trabajar en equipo, todas tenemos una personalidad fuerte, todo nos ha costado, partiendo de ahí todas nos tenemos un respeto porque nos ha costado 30 años tener el respeto y cariño del público, y lo agradecemos, así que la convivencia ha sido como mantequilla al pan, nos reímos muchísimos, no la pasamos muy bien, no hay problemas de vanidad ni de ego, estamos unidas y solidarias, y ya estamos en un momento donde el protagonismo ya no interesa y estamos en un punto de solidaridad".

En cuanto sus planes a futuro, la zacatecana dijo que por el momento se concentra en realizar algunas campañas publicitarias y terminar la obra, pues no le gusta hablar de sus proyectos sino no se han concretado al 100 por ciento.

"No tengo motivación ni entusiasmo por meterme a redes sociales a hacer un canal de Youtube, que eso es lo que mucha gente espera que yo conteste que quiero eso, pero hasta hoy es algo que no siento natural así que no va a suceder, la televisión tiene una crisis tremenda y el proyecto que me están ofreciendo no es en México, tendría que estar yendo y viniendo y es uno de los sueños que tengo por el formato del programa que me están ofreciendo, pero no se grabaría aquí sería en Sudamérica, es todo lo que puedo decir".

Además de la puesta en escena, Rebecca sigue trabajando en su fundación, con la cual lleva 11 años ayudando a pacientes de escasos recursos que tiene cáncer.

"Lleva tres años recibiendo el reconocimiento del Cemefi (Centro Mexicano para la Filantropía), el reconocimiento máximo dentro del gremio filantrópico de nuestro país, es una fundación en forma, madura que ha ayudado a 3600 pacientes y a sus familias de distintas maneras, invito a la gente a que la conozca y si puede ayude, pues hay muchas maneras de ayudar".

Por último, la conductora aseguró que el 2019 ha sido un año sorprendente porque ha realizado cosas que no tienen que ver con la conducción, como Los mandamientos de una mujer chingona que le han dejado grandes satisfacciones y aprendizaje, además "ha sido un año de cosas muy padres a nivel familiar, y también me lo dediqué a mí como persona y eso fue muy bueno".