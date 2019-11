Desconocen estado en cumplimiento de Alerta de Género

La segunda visitadora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Sara de los Santos, desconoce el estado del cumplimiento de las recomendaciones de la Alerta de Género en los municipios de la Laguna de Durango.

Fue en noviembre del año pasado cuando la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Conavim) emitió la declaratoria de Alerta de Género y con ello una serie de recomendaciones para levantarla, sin embargo a la fecha siguen sin cumplirse.

"Hay que seguir haciendo las observaciones pertinentes, trabajando en este tema , hay que ver porqué no se han podido cumplir, cuáles son los factores que se están viendo involucrados desconozco en qué puntos, yo no acudo a estas mesas (de trabajo), desconozco qué puntos estén en cumplimiento y a medias, sin embargo estoy segura de que el doctor sabe de esto y está haciendo las observaciones pertinentes".

Aunque 10 municipios de la Laguna de Durango tienen declaratoria de Alerta, la visitadora dijo que en lo que a ella corresponde "no tengo yo los resultados, pero por supuesto que la Comisión sigue trabajando en ello y observándolo porque este es el principal objetivo de la Comisión, estar como observador de que se cumplan las consideraciones".

Comentó que en su caso, en el día a día está al tanto del trabajo que se hace al respecto y esto se ve evidenciado en "la atención del servidor público, el señalamiento de las mujeres y la participación de las instituciones".

No obstante, cuestionada sobre el incumplimiento de algunos puntos de la Alerta, como la construcción del Refugio para mujeres víctimas de violencia extrema que no se ha iniciado en Gómez Palacio, señaló "Como observadora no tengo yo la capacidad para decirte si el refugio está al cien, si se está cumpliendo o no se está cumpliendo".

De los Santos descartó hacer una segunda petición de Alerta para Durango por parte de la CEDH, a quien la ley faculta y misma que se puede hacer en caso de que las leyes violenten los derechos humanos de las mujeres, aunque ya haya una alerta.