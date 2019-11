Acuden mujeres a la presidencia a exponer sus casos de violencia

En el marco del Día Mundial Contra la Violencia Hacia Mujeres y Niñas se construyó un tendedero con denuncias anónimas al pie de la Presidencia Municipal.

El fin, según convocaron distintos colectivos feministas a través de redes sociales como Feminismo Radical Laguna y Aborto Legal Laguna, es ayudar a crear conciencia compartiendo su historia.

Los casos que se dieron a conocer iban desde algunos sufridos en la niñez, como otros vividos en las calles, escuelas y otras instituciones. En la mayoría de las mismas señalaron que no se procedió al respecto.

Algunas de las denuncias fueron escritas por quienes sufrieron dichos acontecimientos, pero algunas fueron redactadas por mujeres pertenecientes a los colectivos mencionados.

A través de Facebook, una de las mujeres participantes en la marcha manifestó que esta "es la voz de las compañeras que no han sido escuchadas por las autoridades, que tienen miedo a poner una denuncia".

Ese miedo, explicó que se debe a que las autoridades son "indolentes hacia las cosas que nos pasan".

A ello, le sumó que "no tienen los recursos, no tienen la capacidad y no están preparados".

Al mismo tiempo, denunciaron que uno de los tendederos les fue retirado por quien identificaron como el jefe de seguridad de la Plaza Mayor.

A la manifestación pacífica acudieron decenas de mujeres vestidas de negro con algún distintivo en color verde o morado, los cuales distinguen su lucha por el alto a la violencia de género, además de la igualdad de condiciones. Durante su acto lanzaron consignas para el fin de la violencia contra las mujeres.