Thibaut Courtois no se siente intimidado por el PSG

El portero belga de Real Madrid, Thibaut Courtois aceptó que la delantera del club francés París Saint-Germain, su próximo rival en la Liga de Campeones de Europa, impone respeto, pero negó sentirse intimidado y tampoco prepara el partido de forma distinta a los demás.

"Yo trabajo todos los partidos de la misma manera, todos los delanteros tienen mucha calidad para marcar goles, es cierto que los delanteros del PSG tienen mucha calidad, pero hay que estar preparados para todo", comentó.

Por otro lado, admitió que el 3-0 que les propinaron los parisinos en la ida de la ronda de grupos caló hondo en el club "merengue", por lo que intentaron mejorar muchos aspectos; sin embargo, de ninguna forma considera el siguiente cotejo como revancha.

“Revancha no, ese partido nos ayudó para aprender, no fue un buen partido, pero hemos mejorado mucho últimamente. No creo que sea revancha si no querer a un equipo grande que también aspira a ganar la Champions”, agregó.

Por último, el guardameta confesó que estuvo cerca de llegar al conjunto dueño del Parque de los Príncipes, por lo que tiene respeto ante el club, pero actualmente vive un gran momento con los de la capital ibérica y las posibilidades de vestir otra camiseta quedaron atrás.

“Tengo mucho respeto por el PSG, cuando estaba en el Chelsea preguntaron por mí, tuvieron alguna conversación con mi agente. El PSG es un gran club, nunca se sabe, pero no creo que vaya a ser ahora, estoy muy contento en Madrid", concluyó.