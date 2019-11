Siddhartha disfruta volver a trabajar con Zoé

El cantautor mexicano Siddhartha está por lanzar su quinto material titulado Memoria Futuro, un álbum conceptual que tiene que ver con la temporalidad, y también prepara una especie de serie que contará con dos temporadas, cada una dedicada a una parte de esta dualidad.

“Todo ha partido del título del álbum, antes de las canciones, se me vinieron a la mente estas dos palabras, conceptos que se contraponen y que finalmente son una consecuencia”, refirió en conferencia de prensa, y agregó que la idea es hacer videos para todos los temas, mismos que funcionarán como los capítulos de la serie.

En este nuevo material, incluye una colaboración con Zoé, banda de la que el tapatío formó parte, y la cual, asegura, ocurrió de manera natural.

“Hace como un año coincidimos en un festival y después nos fuimos al 'after', ellos estaban por sacar su más reciente álbum y me dieron la primicia de algunos temas y en ese entonces yo todavía tenía en demo las piezas de este disco y les puse algunos, y cuando puse ‘La ciudad’, Sergio, el guitarrista, me dijo que lo invitara a producirlo o a tocarlo”.

Aunque la conversación se quedó allí, tiempo después el guitarrista le escribió para reiterarle su interés en grabar esa canción en específico, “una vez que comenzamos a trabajar, se empezó a correr ese hilo e invitamos a Chucho (Báez), a los teclados; luego a Rodrigo (Guardiola) a la batería; finalmente le escribí a León (Larregui) y todo se dio".

“Fue muy gratificante volver a trabajar con ellos, porque son muy talentosos y comprometidos en su trabajo, y ahora disfruté desde otra perspectiva el proceso, porque ya era una participación diferente, los dos proyectos fusionándose de alguna manera, así que volví a aprender de ellos”.

El tapatío se presentará por primera vez en el Auditorio Nacional el próximo 6 de diciembre, para dar a conocer en vivo los temas de esta nueva producción discográfica y donde contará con la participación de varios colegas.

“Me siento muy contento y emocionado. Yo nunca he sido alguien de expectativas, trato de no imaginarme cómo va a ser esa noche. Nunca me imaginé presentarme en este recinto y tener un lleno, que estamos a punto de lograrlo. Me gusta que las cosas sucedan, que se vayan dando en resultados y no en sueños por tachar”, aseguró.

Respecto a lo que sus seguidores podrán ver en ese concierto, el exbaterista de Zoé, adelantó: “Vamos a tener algunos invitados, porque la noche lo amerita, pero al contar quienes son, se pierde la sorpresa, nos vamos a concentrar en una parte del concierto a presentar el álbum que hemos estado liberando y evidentemente haremos un repaso por toda la discografía”.

El intérprete aseguró que el próximo año hará nueva música, para la cual espera trabajar con amigos y varios productores, con la finalidad de abordar su proyecto de una manera distinta.