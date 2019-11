México es el segundo hogar de Manuel Medrano

A tres años de haber ganado un Latin Grammy en la terna de Mejor nuevo artista, Manuel Medrano sigue sorprendiendo a sus fans y a la crítica.

Para Manuel, México se ha vuelto su segundo hogar, por lo que se siente muy agradecido con el cariño que le han dado los habitantes de la nación.

"México me ha dado mucho amor. Este fue el primer país, después de Colombia, donde pude cantar y presentar mi música en la radio. Le tengo un cariño tremendo a este país", dijo en entrevista con El Siglo de Torreón.

El colombiano se presentó en la pasada edición del Festival EXA Monterrey, que reunió a Juanes, El Duelo y Jesse & Joy.

Al término de su actuación, Manuel platicó con la prensa en la Arena Monterrey. Dijo que todavía sentía la adrenalina de haber cantado en el evento.

"Haber cantado aquí en la Arena ha sido como un sueño, sobre todo por el recibimiento del público. Espero que pronto regrese a Monterrey para dar un concierto mío", dijo.

Medrano externó que en estos días promueve la rola Buena, que fusiona el R&B con el pop y que muestra la versatilidad del artista en la escena musical actual.

"Está inspirada en la sensualidad de la mujer. Es una canción para compartir en pareja. La letra invita a que hombres y mujeres nos sintamos buenos y sexys.

"Buena es una invitación a romper las barreras de la comunicación con la persona que te gusta, una invitación para sentirse sensuales y seguros con nuestras emociones, nuestro cuerpo, nuestro trabajo y nuestro entorno", detalló.

Sobre el video de la melodía, Medrano expresó que ya lleva más de 10 millones de visualizaciones.

"Rodar el videoclip de Buena fue todo un reto, fue como rodar una película de suspenso que muestra a una mujer que está quemando sus recuerdos del pasado", compartió.

Buena es un tema que vendrá incluido en el siguiente disco de Manuel, el cual verá la luz en los primeros meses del año que entra.

"Sacaré otros sencillos en lo que sale el material discográfico, el cual será el segundo de mi carrera", contó emocionado.

El cantante fue cuestionado acerca de tocar temas sexuales en la música, ya que hay países que no lo permiten.

"El arte no se puede amarrar ni callar. Hay personas que no tienen la posibilidad de llevar vidas maravillosas que otros llevan, sino que llevan otros tipos de vidas y narran experiencias distintas, que creo deben tener voces para ser parte de nuestra sociedad; intentar callar esto no servirá de nada".

Las redes sociales, principalmente YouTube, fueron algunos de los medios por los cuales Medrano se dio a conocer; versionaba canciones de otros artistas y hacía versiones acústicas de las suyas.