Director del Consejo de Seguridad pide a ciudadanos tener prudencia

El director del Consejo de Seguridad de Torreón, Sergio García, pidió a la población evitar difundir noticias falsas e información de dudosa procedencia que pueda generar alarmas.

García se refirió a las publicaciones que se dan a conocer a través de Facebook y Twitter, en las que se informan sobre presuntos atracos o situaciones violentas, pero en algunas ocasiones corresponden a otras ciudades y otros tiempos.

"Nos afecta que se hable de cosas que no son. Claro que hay cosas que pasan y se aceptan, pero pedirle a la gente que sean muy prudentes por el momento que estamos viviendo. Hay muchos ojos puestos sobre la región para cuestión de inversiones", declaró.

Sergio García se refirió a los hechos ocurridos la semana pasada durante el desfile municipal por el 109 aniversario de la Revolución Mexicana en Torreón, luego de que una mujer fuera asesinada, las versiones sobre balaceras y ataques a la población en general se generalizaron en las redes.

Sin restar "gravedad" al hecho, el también empresario dijo que se trató de una situación "aislada, aunque en un entorno público", por lo que se deben evitar especulaciones que puedan generar falsas perspectivas sobre la ciudad.

"Ese día se generaron muchos comentarios, gente que decía que era una balacera, que había muchas personas heridas por disparos, todos mentiras. Yo le pediría a la gente, a ustedes los medios de comunicación, que se tuviera mucho cuidado con esas situaciones. Informar cuando las autoridades ya tengan un diagnóstico oficial de lo que sucede... Obviamente en esto todos estamos al pendiente, pero lo mejor es esperar a lo mejor un poco, pero tener una versión real de lo que ocurrió", manifestó.

Sergio García insistió en que "al menos en lo general" se ha observado desde el Consejo de Seguridad una labor "positiva" en materia de coordinación y vigilancia, destacando principalmente la llamada coordinación entre las autoridades de los tres niveles y con las ciudades vecinas de La Laguna de Durango.

Señaló lo realizado durante el pasado Buen Fin y las acciones que presentó la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila hasta el próximo 7 de enero, en las cuales se reforzarán acciones de vigilancia en comercios, bancos, corredores gastronómicos y paseos públicos.

"Fue un claro ejemplo de que vamos en camino correcto. Claro que existen muchas cosas por hacer, hay muchos detalles por ajustar, pero nos parece muy bien que no se deje de lado el tema de la coordinación entre autoridades. Esperemos que ya no ocurran situaciones lamentables como la del desfile, confiamos en que no va a ser así", expresó.

El titular del Consejo de Seguridad de Torreón lanzó además un llamado adicional a los ciudadanos para evitar afectaciones patrimoniales, al dejar objetos de valor en vehículos, mantenerse atentos en estacionamientos de centros comerciales y evitar acudir sin compañía y a altas horas de la noche a los cajeros automáticos, así como al llevar grandes sumas de dinero en efectivo.

Sin especulaciones