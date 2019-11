Divide opiniones libro de Obrador

El lanzamiento del nuevo libro del presidente Andrés Manuel López Obrador, "Hacia una Economía Moral", divide opiniones sobre si debe ser leído o no entre líderes empresariales y funcionarios de instituciones financieras y de negocios.

Mientras unos aseguran que lo leerán para conocer mejor el pensamiento del mandatario, otros dicen que pueden encontrar mejores publicaciones.

En un sondeo informal d el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, rechazó que vaya a considerar la lectura del libro: "Tengo buenos libros por leer".

Afirmó que no considera comprarlo ni leerlo, incluso si alguna persona se lo regala. Para el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Enoch Castellanos, las reseñas que se pueden encontrar del ejemplar no son favorables, por lo que no tiene prisa para leerlo. "Cuando tenga tiempo lo leeré para tratar de entender qué quiere hacer con el país el Presidente", afirmó.