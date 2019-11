TNT transmitirá show de Bronco A Great Big World canta con Aguilera

No hay fecha que no se cumpla, ni plazo que no se llegue. El pasado sábado el grupo Bronco se presentó en su natal Monterrey, sus paisanos agotaron las entradas para su concierto en el Auditorio Pabellón M dos días antes.

Este exclusivo show será transmitido el próximo 15 de diciembre por TNT, previo al gran final de Bronco La Serie. Pasadas las 21:00 horas y con un lleno total; Lupe, René, José Adán, Javier y Ramiro Jr. aparecieron en el escenario mientras se escuchaban los acordes de Sergio el Bailador. "Dicen que las regias se ven mejor con Zapatos de Tacón", expresó José Adán, provocando el grito de los presentes que dejaron sus asientos para ponerse a bailar. El grupo tenía varias sorpresas preparadas para esta inolvidable noche, como los duetos realizados con Moisés Habib (concursante de La Voz Kids) en El sheriff de chocolate y Los castigados, Jaír Alcalá de El Plan en Nunca voy a olvidarte y Elíseo Robles Jr. de La Leyenda en Voy a tumbar la casita. Casi al finalizar el concierto, Lupe Esparza invitó a los actores de Bronco La Serie a pasar al escenario para interpretar junto con ellos el tema Adoro. Tres horas de música, con un público entregado, en una presentación llena de grandes sorpresas es lo que se vivió la noche del sábado en el Auditorio Pabellón M. Los seguidores de Bronco podrán vivir esta experiencia cuando se transmita este concierto en exclusiva a través de TNT el domingo 15 de diciembre a las 9:00 de la noche. El dúo ganador del Grammy, A Great Big World, ha vuelto con un nuevo sencillo titulado Fall on me con la estrella pop seis veces ganadora del mismo premio, Christina Aguilera. Además, el dúo (Ian Axel y Chad King) interpretó la canción por primera vez en la televisión americana junto a Christina Aguilera ayer domingo en los American Music Awards 2019, transmitidos en vivo desde Los Ángeles. Esto marcó una reunión especial para el grupo y la cantante, que aparecieron en el mismo escenario en 2013. "Esta canción me llegó en un día que estaba reflexionando sobre mi pasado, pensando en la familia, amigos, seres queridos y lo que traerá el futuro", dice Aguilera en un comunicado. "Para mí, esta canción representa sentir una conexión y encontrar la paz con las experiencias de la vida pasada y actual", agrega la artista. "Parece que fue ayer cuando subimos al escenario en los AMA con Christina", recuerda A Great Big World. "Estábamos muy nerviosos, emocionados y esperanzados. Se sentía como cruzar una puerta y entrar en un capítulo completamente nuevo, en un mundo completamente nuevo, de verdad. Pero también es como volver a casa y jugar con uno de nuestros colaboradores y amigos favoritos nuevamente. No podemos esperar este momento y estamos agradecidos de volver", reflexiona. Sostenido por acordes de piano y cuerdas, Fall on me se desarrolla como una balada audaz que une la delicada entrega de Axel y un giro conmovedor de Aguilera. Culmina con una invitación tranquilizadora y motivadora: "Cae sobre mí con los brazos abiertos. Cae sobre mí desde donde estás", llevada por ambos vocalistas. Por supuesto, la colaboración reaviva y amplifica la química que A Great Big World y Aguilera encontraron juntos con el tema de 2013 Say Something, galardonado con el premio Grammy y seis veces Platino. "Mientras que este último exploró el punto de ruptura de una relación, Fall on me destaca la fuerza eterna compartida entre los amantes", señala Aguilera. Fall on me prepara el escenario para el tercer material de larga duración del grupo en 2020. Recientemente firmado con S-Curve Records / BMG, A Great Big World está en el proceso de dar los toques finales al disco y revelará muchos más detalles y sorpresas pronto. A Great Big World silenciosamente dejó una impresión en los oyentes de todo el mundo a través de instrumentos tiernos, letras confesionales y un atisbo de esperanza innegable.