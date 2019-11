Estamos con mucha confianza: Guillermo Almada

Si bien Guillermo Almada reconoció la peligrosidad de los Rayados, el estratega albiverde considera que su equipo tiene las suficientes herramientas para superarlos, para ser serios contendientes al título del Apertura 2019.

"Monterrey es un equipo poderosísimo y con muy buenos jugadores, pero estamos con mucha confianza de lo que hacemos. Vamos a disputar esa final, es el primer objetivo y META, pasar a Rayados, lo tenemos en la cabeza" dijo al finalizar el duelo de ayer en el Nemesio Diez.

El charrúa dejó en claro, que respetan el poderío de los regios, pero están tranquilos para realizar el trabajo de la campaña regular, declarándose listos para disputar la liguilla, la cual deberán disfrutar, con la posibilidad de intentar ganarla.

"Uno disfruta lo que está haciendo, con el grado de responsabilidad que tenemos. Si hemos marcado algunas cosas en el campeonato, no tenemos porqué alejarnos de eso, no vamos a desconocer el poderío del resto, tenemos las mismas posibilidades, el salir primero, no nos da ninguna ventaja".

Y es que de cara a la liguilla, cree que están en un muy buen momento y con mucho optimismo, sabiendo que son partidos complicados y difíciles, dignos de finales.

12 PUNTOS ganó Santos Laguna como visitante, mientras que de local ganó 25.

Almada es convincente, que el que mejor juega, tiene más posibilidades de ganar, por lo que intentarán hacer lo mismo, prefiriendo siempre llegar como líderes y tener favoritismo, pero sin la presión de la que a veces se habla.

"Esa (presión) es para quienes se levantan a las 5 de la mañana y tiene que darle de comer a sus hijos, ser el sustento y el pan de su familia, eso es presión".

Por otro lado, el timonel de Santos Laguna, aclaró el porqué jugó con medio cuadro alterno, indicando que presentó al plantel más apto que tenía para medirse en la altura de Toluca a los Diablos Rojos.

"Los mejores eran estos que teníamos, en el caso de (Brian) Lozano, venía con una carga de partidos importantes con Uruguay, (Julio) Furch tuvo una molestia en el aductor y no quisimos arriesgarlo" agregando que Matheus Dória y Hugo Isaac Rodríguez, no estaban al cien por ciento, por lo que tomaron esa decisión, sobre todo porque sus compañeros, tuvieron buenas actuaciones cuando los suplieron, sobre todo el juvenil Games.

Se le cuestionó si la inactividad lo perjudicará en la fiesta grande "no creo, ya tuvimos circunstancias parecidas, no nos alejamos del balón, entrenamos con la misma intensidad que los juegos, estamos seguros que no nos pasará factura, estamos confiados en lo que hacemos".

En otro orden de ideas, confesó que no quedó satisfecho con el resultado en la capital mexiquense, porque lo único que lo hace, es el ganar "pienso que pudimos haber tenido un poco más de volumen de juego, a pesar de la juventud que teníamos adentro, que a veces llevar el peso del partido, hace que nos equivoquemos en la toma de decisiones, pero hicieron un gran esfuerzo por su disposición".

Y del torneo expresó "muy conforme, prácticamente es el mismo plantel del torneo anterior, con 2 ó 3 puntualizaciones que hicimos, nos queda la etapa más importante, pero han sido excelentes los resultados y regularidad de juego, no tengo nada más que palabras de agradecimiento y felicitaciones para mis jugadores, por el esfuerzo y el juego, que por momentos fue bueno, porque el nivel de la Liga MX, no es nada sencillo.