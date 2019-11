Narrador sufre con el triunfo del Flamengo en Copa Libertadores

Tal es el caso del narrador argentino Hernán Santarsiero, del cual su reacción se hizo viral en redes sociales luego del segundo gol del Flamengo en la final de la Copa Libertadores. La reacción del cronista de futbol, se hizo viral al deprimirse luego del gol del título por parte del cuadro brasileño.

El "Fla" dejó en el camino a rivales de postín como Internacional y Gremio, ambos de Porto Alegre, y alcanzó la final después de 38 años, cuando con el once liderado por Zico se alzó con el título de la Copa Libertadores.

En la final disputada el 23 de noviembre en Lima con el River Plate, el Flamengo remontó un marcador adverso y venció por 2-1.

El relator Hernán Santarsiero en el segundo gol del #Flamengo: "NO NO POR FAVOR NO" pic.twitter.com/7sb06VEvzK