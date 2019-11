Salma Hayek era el ojo clínico en Monarca: Juan Manuel Bernal

Juan Manuel Bernal, quien recién participó en la serie Monarca, producción a cargo de Salma Hayek, compartió su experiencia al trabajar con ella, pues a pesar de que no estuvo físicamente cerca de las grabaciones, el actor dijo que gracias a la visión global de la actriz sobre contenidos y su constante supervisión a distancia, el resultado fue exitoso a nivel internacional.

En entrevista con Notimex, el actor explicó cómo de manera remota, Hayek estuvo al tanto de los detalles de la serie, mismos que ella señalaba para obtener el gran resultado de un trabajo en equipo.

“Salma estaba de lejos atenta a todo, como a las ediciones, la historia, pues ella estaba filmando tres películas seguidas. Pero estaba muy al tanto de todo, porque nos hablaba por teléfono”, dijo Bernal.

Asimismo, resaltó la persistencia de la productora, pues gracias a su ojo crítico, el resultado de la serie fue satisfactorio además de estar dentro de una plataforma que le dio proyección mundial.

“Se ve a la hora del producto final, un ojo de alguien (Salma Hayek) que viviendo fuera tiene la capacidad de ver un producto con un ojo más clínico y crítico para poder decir lo que se debe mejorar para competir con los grandes proyectos internacionales”.

Bernal explicó que todos los involucrados en Monarca estaban conscientes de que se trataba de un proyecto que iba a llegar a muchos países por lo que se encontraban en una competencia mayor. “A lo mejor pecaba de soberbio, pero estaba seguro que le iba a ir muy bien a la serie”.

Actualmente, la segunda temporada ya se está escribiendo, aunque aún no tiene fecha de estreno; sin embargo, el actor confirma su participación aunque no sabe hasta dónde su personaje llegará, no obstante se siente muy satisfecho con su desempeño como "Joaquín". “Mi personaje fue muy contradictorio, pero la gente se enganchó con él”.

Monarca es la historia de una familia dueña de un imperio tequilero en Jalisco. Juan Manuel Bernal, Irene Azuela y Osvaldo Benavides, son los protagonistas que dan vida a los tres hermanos que ambicionan el poder.

Entre otros proyectos actorales de Juan Manuel Bernal, se encuentra en el rodaje del filme La vida en el silencio, en el que interpretará a un músico de jazz y padre de un niño con autismo, quienes se ven abandonados por la figura femenina de la madre y esposa encarnada por Gabriela de la Garza. La cinta prevé su estreno a finales del año entrante.