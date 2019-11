Álvaro Morte no se perturba con la muerte tras padecer cáncer

A los 30 años, el actor español Álvaro Morte fue diagnosticado con un tumor cancerígeno en la pierna izquierda y aunque le dieron pocas esperanzas de vida, jamás tuvo miedo de experimentar la muerte.

“Quizá eso es lo que me curó, que no le tuve miedo. Mi relación con la muerte viene desde siempre y considero que es parte de la vida, es algo que debemos aceptar porque tarde o temprano va a suceder”, expresó Morte en entrevista con Notimex.

Afamado a nivel mundial por su personaje de “El profesor” en la serie española La casa de papel, afirmó que existen quienes piensan que la muerte es el final del viaje.

“O quizá el arranque de un viaje nuevo, pero yo no le tengo miedo, al menos no en mí, pero si me hablas de mis hijos, es otra cosa”, sostuvo el hoy protagonista de la serie El embarcadero y próximo a presentar la cuarta temporada de La casa de papel.

Álvaro Morte prefiere no abundar en una historia que poco se conoce de su vida personal, pero si es necesario hablar de ella, jamás lo hará en plan de víctima no obstante que, en aquel entonces, los especialistas le decían que tenía amplias posibilidades de morir.

“Recuerdo al médico con la bata blanca y el estetoscopio colgante que vino a decirme sin anestesia: 'Mira, te pasa esto y esto, y te queda tanto tiempo de vida. Me lo tomé como si fuera algo pasajero, por ejemplo, una gripe.

“En lugar de aceptar que tenía pocas posibilidades de sobrevivir, intenté darle la vuelta, a lo que, en principio, la lógica me decía que no", contó en julio pasado al diario El Observador.

A 14 años de haber recibido la noticia, Morte asegura que su acercamiento con la muerte fue superado en su totalidad y hoy sólo vive confiado en el futuro y con una carpeta de proyectos para analizar.

“No morí y sucedió así porque no le tuve miedo a la muerte. La muerte no me perturba porque hay que verla de manera natural, forma parte de la vida misma”, sostuvo.

Admitió que a lo largo de su trayectoria le han ofrecido personajes que precisamente se encuentran al filo de la muerte y los acepta sin cuestionarlos porque son éstos los que le dan empleo en lo que más le gusta hacer: actuar.

“Hoy por hoy tengo más capacidad de elegir este proyecto o aquel, pero antes de que viniera La casa de papel yo no tenía la oportunidad de escoger lo que quisiera. A la gran mayoría de los actores nos ofrecen las cosas en lugar de que tú las elijas”.

Álvaro Morte protagoniza la serie El embarcadero, que se transmite desde el 19 de noviembre por la señal de Lifetime. En ella encarna a “Óscar”, un hombre que tiene una doble vida. Desde hace 15 años está casado con “Alejandra” y hace ocho años, también lo hizo con “Verónica”.

La mentira de “Óscar” se descubre luego de su supuesto suicidio que desatará un remolino de misterio e intrigas a lo largo de dos temporadas que hasta ahora están contempladas.

“La historia no es una mera infidelidad, lo que pasa es que de repente te enamoras al cien por ciento de otra persona sin dejar de estar enamorado de tu esposa, como en este caso. No es que tengas una relación extramatrimonial porque dentro de tu matrimonio haya carencias.

“Él ama profundamente a su mujer y no entiende por qué se está enamorando de otra persona, pero sin dejar de amar a la primera. Es una parte muy complicada de entender”, opinó.