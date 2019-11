Ari Telch traerá d'Mente a Torreón

En paz y tranquilo, así se encuentra Ari Telch en estos momentos de su vida. Pero llegar a ese punto le tomó al actor varios años de lucha y de entender la enfermedad mental que padece, es por eso que desde hace más de 8 años recorre la República Mexicana con D'Mente, un divertido soliloquio que habla de salud y enfermedad mental, padecimientos de los que nadie está exento, expresó en entrevista con El Siglo.

El histrión se presentará en el Teatro Isauro Martínez el próximo 6 de diciembre con esta puesta en escena; de su próxima visita, de política, sus proyectos y su familia, platicó con esta casa editora.

"He ido muchas veces a Torreón, ese Teatro Isauro Martínez, es de los más bonitos de México, claro que recuerdo haber estado en La Laguna, en los partidos de futbol de diferentes equipos, recuerdo su comida china que es buenísima, la carne que es sabrosísima, la gente que es muy amable, las chavas que son muy cuero, recuerdo muchas cosas de Torreón".

Sobre el proyecto que lo trae de nuevo a la ciudad, D'Mente, dijo que es para toda la familia, que se van a reír mucho pero también los hará reflexionar y se llevarán muchísimos datos duros de lo importante que es desmitificar y normalizar las enfermedades mentales.

"Se la van a pasar muy bien, para empezar, la obra ya tiene un par de años jalando y ha despertado mucho la atención de la gente porque normalmente pensamos que la enfermedad mental es muy rara, incluso usamos el término enfermo mental como insulto, pero 37 de 100 personas van a ser enfermos mentales a lo largo de su vida, entonces cuando la gente se entera de lo que es la enfermedad mental, cuando la puedes desmenuzar se convierte en un ejercicio muy gozoso porque nos damos cuenta que todos tenemos periodos de enfermedad mental, que es inherente al ser humano, que los episodios de enfermedad mental son tan comunes como corrientes porque muchos los padecemos todos los días", expresó.

D'Mente fue escrita por Ari Telch y Alfonso Cárcamo. Sobre la posibilidad de llevar este proyecto a la televisión o al streaming, dijo que se encuentran en pláticas para varios proyectos, sin embargo, no es algo que le quite el sueño porque actualmente está muy enfocado en llevar la obra a varias ciudades, además de realizar presentaciones en varios eventos médicos.

"Acabo de tirar algo de televisión porque económicamente no me arreglé, entonces ya este año estoy centralizado en terminar con la obra, los visitamos a ustedes y vamos a Monterrey, a Durango, voy a congresos donde me invitan, pues afortunadamente a la comunidad médica le ha gustado mucho mi trabajo, entonces tenemos mucho jale, somos afortunados, y aparte de ser trabajo estamos haciendo activismo, a veces tienes que decidir qué es lo que quieres hacer, igual en la televisión hay más dinero, pero en lo que hago hay más satisfacción, digo tarde o temprano volveré a hacer algo, cuando se me ofrezca algo interesante regresaré a la televisión".

Al ser cuestionada sobre el actual Gobierno, el actor reiteró su confianza hacía López Obrador.

"A mí me parecen bastante bien la mayoría de las cosas, desgraciadamente López Obrador tiene seis años para reparar un país que está lastimado hace 80, entonces de pronto yo siento a la gente en las redes sociales demasiado exigente, demasiado insensata y poco informada, nos estamos polarizando porque de pronto la gente está perdiendo los privilegios que tuvo o que tuvieron sus familias durante 60 ó 70 años, deberíamos de pensar un poco en los problemas en general, como el hecho que la mitad de los niños en México no desayunan y ahora estamos empezamos a abatir esa desigualdad, tenemos que ponernos la camisa, López Obrador es nuestro líder en este momento y tenemos, de alguna u otra forma, que colaborar y apechugar con las cosas que no te parezcan, hay cosas que se tienen que mejorar, sí, los medicamentos, por ejemplo, que la gente se queja mucho del desabasto, pero también entendemos las razones, porque había particulares que estaban adueñándose de los medicamentos y los vendían 10 veces más caros, entonces es una telaraña que tenemos que ir desmontando todos, que el Gobierno tiene errores, claro que sí, todos lo han tenido, hay violencia en México, sí, es que siempre se le hecha la culpa al pasado y cómo le hacemos para terminar con esa violencia que viene creciendo desde el sexenio de Fox y que aumentó en el sexenio de Calderón, tenemos que estar alertas, tenemos que estar conscientes y exigir las cosas que necesitamos, como yo exijo en la obra que se atiendan las enfermedades mentales".

Respecto a su vida familiar, comentó que sus dos hijas, Sofía (fruto de su matrimonio con Ninel Conde) y Paulina (que tuvo con la modelo brasileña Marcia Da Cruz) se encuentran muy bien, "una trabajando en 'gringolandia' y la otra a punto de irse a Estados Unidos a estudiar", mientras él se encuentra en un retiro parcial en una casa en Cuernavaca, "y estoy con mucha paz y tranquilidad".