El foro literario de Iberoamérica

Cada año, en el occidente del país se postra un sol literario que alumbra venas entintadas, alimentadas por las plumas más importantes del orbe. Allí, en esos ríos de letras, un cardumen de lectores anda de un rincón a otro, buscando tesoros o descubriendo nuevas tierras textuales.

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), es considerada como la convergencia literaria de mayor relevancia en el panorama iberoamericano, y la segunda a nivel mundial después de la Feria del Libro de Fráncfort (Alemania). Es organizada por la Universidad de Guadalajara y celebrada entre los muros que limitan a la inmensa Expo Guadalajara, en la capital jalisciense.

Su longevidad data de 1987 y en sus salas han desfilado gigantes de la literatura universal. Año con año, asisten alrededor de dos mil casas editoriales, 20 mil profesionales de la industria del libro de 40 países, 400 escritores y ha llegado a rebasar los 800 mil visitantes por edición. Se inaugura el último sábado de noviembre y se celebra por nueve días más.

En su edición 2019, a celebrarse del 30 de noviembre al 8 de diciembre, la FIL festejará sus más de tres décadas de vida con un extenso catálogo de conferencias y presentaciones de libros. Además, se contará con India como país invitado.

En este rubro, uno de los exponentes invitados a la FIL será Óscar Figueroa, quien es traductor del hindi al español y ha repasado obras clásicas del milenario país como el Ramayana o el Majabharata. También ha analizado a autores contemporáneos como Salman Rushdie (autor de La Sonrisa del Jaguar, Pásate de la Raya o El Suelo Bajo sus Pies) y Arundhati Roy (autora de El Final de la Imaginación o El Dios de las Cosas Pequeñas).

Otro de los invitados al magno evento será el editor español Juan Casamayor, director de la editorial Páginas de Espuma, sello ibérico que desde hace casi dos décadas ha sido la ventana europea para los escritores latinoamericanos.

También hará presencia Leila Slimani, escritora francesa de origen tunecino, quien recibió el Premio Goncourt 2016 por su novela Canción Dulce, en la que conjuga el género policíaco con aspectos psicológicos y el choque cultural de una pareja de inmigrantes en París.

Otro punto importante será el reconocimiento, que se efectuará el 30 de noviembre, al poeta mexicano David Huerta, acreedor al Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances. Con 50 de sus 70 años de vida dedicados a la poesía, Huerta ha sido un digno heredero del legado poético de su padre, Efraín Huerta. Recibió el premio por su trayectoria, ya que en palabras del jurado: "Su dominio y asimilación de las más diversas tradiciones de la modernidad y las vanguardias literarias latinoamericanas y otras lenguas, como la francesa", pues su obra es un "ejemplar anomalía que ha problematizado todo discurso poético".

La FIL también direcciona su mirada hacia las letras del periodismo cultural y trata de reconocer la labor de los informantes que han trazado su andar en ese hangar periodístico.

Para la edición 2019, la FIL realizará el Homenaje Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez en honor de la periodista y escritora Adriana Malvido, quien desde 1979 ha estado inmersa en el mundo de las letras y los medios de comunicación.

Miembro del grupo fundador del periódico La Jornada y colaboradora en medios como Proceso, El Universal, Cuartoscuro y la Revista de la UNAM, Malvido será reconocida debido a la solidez de su obra y su trayectoria como figura del periodismo en el país.

La Comarca Lagunera también tendrá representación en la FIL, pues el jueves 5 de diciembre se realizará la presentación del compendio de cuentos Despachador de Pollo Frito del autor torreonense Carlos Velázquez, libro que es publicado por la editorial Sexto Piso.

Según el escritor Élmer Mendoza "Carlos Velázquez demuestra que es un escritor con proyecto, no sólo para desarrollar un estilo de humor corrosivo hasta el hueso […] En los textos de Velázquez no funciona el 'Sálvese quien pueda' porque no se salva nadie. De ahí la calidad de su literatura".