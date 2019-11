Vialidad continúa sin alumbrado público

Vecinos de la calle Gilberto Rodríguez del fraccionamiento Punto Diamante, señalaron que las autoridades han hecho caso omiso a las distintas denuncias que se han dado respecto a que no cuentan con alumbrado público desde hace varios años, en el paso que colinda con el panteón Jardines del Tiempo.

"Ya se ha dicho mucho y no se hace nada. No vemos que al menos se den la vuelta para ver qué se puede hacer, colocar al menos una lámpara. Es que al oscurecer, esto se convierte en una cueva con una casi nula visibilidad, los focos de los carros no alumbran tanto y por este lugar pasan bicicletas, personas caminando y hasta perros callejeros. Se va a provocar un día un accidente", comento la señora Karla López, vecina del fraccionamiento.

Detalló que la baja visibilidad viene del acceso del bulevar Revolución hacia la calle Venezuela, desde donde se encuentra el panteón de Gayoso hasta un poco antes de llegar a la gasera. "En este punto es donde la iluminación es demasiado baja al meterse la luz del día, lo que dificulta el paso para peatones y ciclistas y hasta automovilistas al tener que estar adivinando si viene alguna persona o no", indicó.

Resaltó que en esta vialidad pasan personas caminando en este trayecto para tomar su camión en el bulevar y muchas veces no se distinguen.

Asimismo subrayó que la basura dejada por los puestos que se ubicaron a las afueras de dicho panteón, durante los primeros días de noviembre, sigue estando en la zona y nadie ha pasado a recogerla, lo que además de una mala imagen, genera la proliferación de mosquitos.

"Nadie se ha hecho responsable de recoger esa basura, ni el panteón, ni el municipio ni nadie. Es mucha como para estarla recogiendo uno. No tenemos modo de transportarla a donde debe ir, además si se supone que dejan poner puestos a las afueras del panteón, pues que se hagan responsables de recoger los desperdicios que dejan", externó.

También manifestó que el pavimento del acceso a la Gilberto Rodríguez, que proviene del bulevar Revolución, continúa en mal estado con la presencia de baches que generan un importante problema a las llantas y suspensiones de los autos.

Finalmente, exhortó a las autoridades a acercarse a la zona para que vean la situación que se está viviendo y generen alguna solución.