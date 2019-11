Muere la madre de Laura y Lolita Cortés

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Lolita Cortés informó sobre el fallecimiento de su madre, la señora Lolina Jiménez.

Visiblemente afectada, la actriz y cantante expresó su profundo dolor por la partida de su mamá, a quien calicó como una gran mujer.

"Se fue dormidita, porque fue una gran mujer, le pedí yo a Dios que no me la hiciera sufrir y dormidita se fue. Gracias a todos, se fue una gran mujer", expresó entre lágrimas.

Laura Cortés, hermana de Lolita, también expresó su pesar y compartió unas fotografías del recuerdo en su cuenta de Instagram.

Laura tampoco dio detalles de las causas de la muerte de su madre, en sus redes solamente escribió: "Parte de mí se fue hoy… #Mamitahermosa te amaré siempre". "Doña Lolina", como era llamada por sus hijas, perteneció al dueto musical Lena y Lola que, durante la primera mitad de la década de 1960, tuvo cierto éxito con su repertorio de música vernácula, así como de boleros y baladas al que, a veces, agregaba alguna canción de moda. También incursionó en cintas juveniles como Mi alma por un amor, al lado de Enrique Guzmán y Angélica María.

Como dueto lanzaron algunos temas reconocidos como Mira cómo me balanceo, acompañadas por el grupo Los Yorsys, así como el cóver a There's a place, original de The Beatles, que fue titulado Hay un lugar, así como algunos cortes del músico brasileño de bossa nova, Antonio Carlos Jobim.