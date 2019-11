Unen sus vidas para siempre

El 12 de octubre, contrajeron nupcias con una bella ceremonia religiosa, Mirsa Elizabeth Jiménez lcántar y Carlos Juárez Esquivel.

La emotiva misa fue oficiada por el sacerdote Gerardo Zataráin García en la Parroquia Los Ángeles. Sus padres son, Juan Manuel Jiménez Valdés, Noemí Elizabeth Alcántar Silva; Carlos Juárez Méndez y María Mayola Esquivel Ramírez.

Como parte importante de esta celebración acudieron sus padrinos de: arras, Cynthia Cecil Grijalva Alcántar y Christian Torres Padilla; de anillos, Alberto Esquivel Ramírez y Margarita Esquivel Ramírez; de lazo, Alberto Fernández Salas y Soledad Ramírez Esquivel; de Velación, Juan Manuel Jiménez Valdés y Noemí Elizabeth Alcántar Silva; de Biblia y rosario, Claudia De La Rosa Sánchez y Gabriel Alcántar; de ramo, María del Rayo Alcántar Silva; de cojines, Cecilia Alcántar Silva.

Las hermosas damas que acompañaron a la novia hasta el altar fueron: Bárbara Castorena, Cristian Moreno, Cristina González, Karina Meave, Laura Alvarado, Marcela Hernández; así como los padrinos, Rafael Hernández, Alfredo Alvarado, Ariel Lazalde, Carlos Meza y Javier Reveles.

Cabe destacar que la novia llegó luciendo un fabuloso vestido corte princesa color ivory de efecto dos piezas, en tul cristal y aplicaciones de chantilly con pedrería y bordados de delicadas flores y hojas que se fundían con la piel del pecho y la espalda, creando un efecto muy encantador; la mantilla que utilizó fue confeccionada especialmente para ella de tres metros de largo de tul con un hermoso encaje alrededor que contrastaba perfectamente con el bordado del vestido, brindándole un estilo muy romántico; la bella novia, portó un exquisito tocado semejante a una guirnalda con incrustaciones de cristales Swarovski, perlas y diversas piedras brillantes, y para complementar portó un elegante bouquet de rosas en tonalidades rosa pastel, beige y verde limón atado con un fino listón perfectamente entrelazado y sellado con perlas, dando el perfecto toque de color a su atuendo.

Después de la ceremonia religiosa, se ofreció una distinguida recepción en salón Andalucía en La Española, a donde asistieron familiares y amigos para brindar por la felicidad de la pareja.

El grupo La Fase alegró con su ritmo y gran repertorio musical, el evento. El momento esperado de la noche fue cuando la pareja de enamorados paso a la pista de baile, con el tema Thank You for loving me, de Bon Jovi, el cual fue su primer baile como esposos.

El menú que degustaron los asistentes tuvo de entrada, crema de papa y queso con crocante de poro; siguió un delicioso platillo de escalopinas de cerdo en gravy de tres chiles, acompañado de pasta Alfredo, jitomate a las finas hierbas y ejotes; y para finalizar degustaron un exquisito postre, que consistió en mousse de durazno en salsa de vino tinto y canasta de avellana con helado de cacahuate.

A la noche de boda acudieron familiares y amigos de distintas partes del mundo como: Guadalajara, Cd. Juárez, Los Ángeles y Houston y amigos de Monterrey, Saltillo, Playa del Carmen, McAllen y San Antonio.

La boda civil se llevó a cabo el 12 de octubre en Peñasco, La Española siendo juez Alberto Félix Gómez, como testigos por parte del novio: Margarita Mireles Esquivel e Israel Polanco Esquivel; por parte de la novia, Edwin Manuel Jiménez Alcántar y Cynthia Cecil Grijalva Alcántar.

Los novios decidieron realizar un tour por algunos destinos del centro de México, comenzando por Cuernavaca y Ciudad de México, para finalmente arribar a Cancún y relajarse en las hermosas playas del caribe mexicano.