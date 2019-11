Sin investigar, desvió en la UJED

Autoridades federales siguen sin investigar el presunto desvío de 10 millones de pesos por parte de la Universidad Juárez del Estado de Durango, bajo el esquema conocido como "La Estafa Maestra", en honor a la publicación periodística que evidenció el modus operandi.

A la fecha, ni la Auditoría Superior de la Federación, ni la Fiscalía General de la República u otra instancia, ha solicitado información a UJED sobre el presunto manejo irregular del recurso.

"A nosotros no nos han pedido ninguna información al respecto, yo siempre lo declaré a los medios que yo estaba en la mejor disposición de aclarar cualquier situación, nosotros tenemos toda la documentación de la participación que tuvo la universidad en ese asunto, pero no me han requerido nada", dijo el rector de la UJED, Rubén Solís Ríos, en su reciente visita a Gómez .

Agregó que se cuenta con el contrato firmado con Sagrada, así como la documentación del pago que se hizo por los 10 millones de pesos, "pero, como le digo, no nos han pedido información".

Sobre la operación el rector explicó: "al parecer el dinero que se utilizó a través de un proyecto que fue para la universidad, alrededor de un poquito más de 10 millones de pesos, fue un dinero para que la universidad cumpliera con actividades específicas y tenemos conocimiento de que hubo irregularidades en el uso de dinero, pero ahí está lo que se pagó y ahí está la información que a nosotros nos requiera para que en determinado momento se puede aclarar este asunto y en todo caso fincar responsabilidades si las hay".

La publicación periodística hecha por Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción evidenció que, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el Gobierno federal pagó a universidades cantidades millonarias por servicios que nunca prestaron o que fueron deficientes.

En el caso de la UJED, estos contratos se firmaron en el año 2015, cuando Óscar Erasmo Navar era rector.

La universidad se involucró con más de 10 millones, cantidad que se entregó, pero se desconocía en dónde había terminado, según dijo Solís Ríos en las primeras declaraciones ofrecidas sobre el tema.

A la universidad se le entregó ese recurso para que supervisara los programas de la dependencia, pero todo parece indicar que el dinero se desvió.

En su momento, al anterior rector, Óscar Erasmo Navar, se le pidió que informara sobre el recurso, pero las cosas no quedaron claras.

Según la investigación periodística publicada en 2017, fueron más de 3 mil 433 millones de pesos los que terminaron en "empresas fantasma".

El desvío de recursos lo hicieron once dependencias, como la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Petróleos Mexicanos, y contó con ocho cómplices: universidades públicas que cumplieron el papel de intermediarias y se quedaron con una comisión de mil millones de pesos por jugar este rol.

Las dependencias involucradas son: Sedesol, durante la gestión de Rosario Robles Berlanga; Banobras, que tenía a Alfredo del Mazo Maza -gobernador electo del Estado de México- al frente; la SEP en la época de Emilio Chuayffet; FOVISSSTE, con José Reyes Baeza Terrazas.

También la Secretaría de Agricultura, cuyo titular era Enrique Martínez y Martínez; Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, con Alfredo Llorente Martínez; Registro Agrario Nacional, con Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez; Secretaría de Comunicaciones y Transportes con Gerardo Ruiz Esparza como secretario, y la Secretaría de Economía, con Ildefonso Guajardo.