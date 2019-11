Antorchistas quedan inconformes con presupuesto para 2020

El Movimiento Antorchista convoca a formar un frente de lucha a las personas que se consideren afectadas por la Cuarta Transformación. "Sean antorchistas y no antorchistas, intelectuales, académicos, empresarios, estudiantes, periodistas y el pueblo pobre de México, el momento es adecuado", señaló Homero Aguirre Enríquez, vocero de la organización. Denuncian que los diputados de Morena traicionaron a sus electores al aprobar un presupuesto que castiga a los más pobres.

Una vez que los diputados de Morena aprobaron sin cambios el Proyecto de Egresos de la Federación (PEF) 2020, en la que se dejaron fuera las demandas de obra pública y aumento presupuestal para el campo que exigieron varias organizaciones, por la que se mantuvieron en plantón durante doce días, el Movimiento Antorchista levantó su plantón.

Este viernes en la madrugada quedó avalado el PEF para el siguiente año, con recortes a los órganos autónomos y un incremento considerable para la Secretaría del Bienestar, instancia que operará los programas sociales insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador, los cuales se entregarán a través de una tarjeta.

Sin embargo, no fueron aprobadas las demandas para que se etiquetaran recursos que buscan la introducción de agua potable, luz eléctrica, drenaje, escuelas, clínicas y pavimentación de calles a favor de miles de familias del país no fueron aprobadas.

También quedó fuera el incremento al presupuesto para el campo que habían solicitado organizaciones campesinas afines a legisladores morenistas. Incluso se aplicó un recorte en agricultura de más de 20 mil millones de pesos.

Al respecto, Aguirre Enríquez informó que la actitud tomada por los diputados de Morena al aprobar un presupuesto evidenció la "traición que le cometieron a sus electores. No tendrán cara para decirles a sus ciudadanos las obras que les llevarán. Los diputados de Morena no podrán decir que cumplieron con su deber, lo que cometieron es una traición. Vamos a evidenciarlos y decirles a los ciudadanos que son unos traidores, si lo hicieron por sectarismo, les reclamarán los mexicanos, ¿Cuantas obras ganaron para su distrito? Con esto quedó claro que los diputados de Morena no son otra cosa más que una reedición de los viejos políticos", señaló.

Denunciaron la actitud del actual poder legislativo sometido al presidente del país, por lo que Aguirre Enríquez convocó a formar un frente de lucha.

El diputado Brasil Acosta Peña resaltó que junto a sus compañeros antorchistas de bancada cumplieron con rechazar el proyecto de presupuesto para el siguiente año, ya que no beneficia en nada a los más pobres.