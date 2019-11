El Ayuntamiento de Torreón aseguró mediante un comunicado que no tolerarán abusos en filtros de seguridad ni preventivos antialcohol, con respecto al altercado que ocurrió ayer en la madrugada donde participó el hijo del titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Torreón.

En dicho documento, se expresó que tras cometer excesos en el desempeño de sus funciones, dos agentes de vialidad fueron señalados por un ciudadano, por lo que se inició un proceso administrativo para deslindar responsabilidades, tal y como ocurre en todos los casos denunciados en la presente administración.

Tanto los nombres del quejoso, como de los agentes involucrados, de acuerdo al marco legal, se resguardaron para no cometer ninguna violación y en tanto no concluyan dichos procedimientos, no serán exhibidos por la administración.

El Ayuntamiento informó que los hechos serán investigados, resaltando que tanto ciudadanos como funcionarios deben cumplir la ley y los reglamentos, sin privilegios para nadie.

También aseguraron que los procesos de capacitación y desempeño de los agentes de Vialidad y Seguridad Pública del municipio se mantienen en constante revisión con el fin de evitar abusos y excesos en el cumplimiento de sus responsabilidades.

No se tolerarán abusos en filtros:

Ayuntamiento

Respecto a altercado de ayer

El hecho

Fue alrededor de las 2 de la madrugada de ayer sábado que presuntamente el hijo del titular de la DSPM se negó a realizar la prueba de alcoholemia en un filtro antialcohol.