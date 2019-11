Muere Dolores Jiménez, madre de Laura y Lolita Cortés

La actriz de comedia musical Laura Cortés dio a conocer que este sábado falleció su madre, la también cantante Dolores Jiménez, sin dar detalles de las causas de su muerte.

Por medio de su cuenta de Instagram, Laura Cortés compartió una imagen de un lazo negro, que representa el luto, en la que solamente escribió: “Parte de mí se fue hoy… #Mamitahermosa te amaré siempre”. La también artista Lolita Cortés no se ha pronunciado al respecto.

“Doña Lolina”, como era llamada por sus hijas, perteneció al dueto musical Lena y Lola que, durante la primera mitad de la década de 1960, tuvo cierto éxito con su repertorio de música vernácula, así como de boleros y baladas al que, a veces, agregaba alguna canción de moda. También incursionó en cintas juveniles como Mi alma por un amor, al lado de Enrique Guzmán y Angélica María.

Como dueto lanzaron algunos temas reconocidos como Mira cómo me balanceo, acompañadas por el grupo Los Yorsys, así como el "cóver" a There's a place, original de The Beatles, que fue titulado Hay un lugar, así como algunos cortes del músico brasileño de bossa nova, Antonio Carlos Jobim.

Aunque el discreto éxito de Lena y Lola se dio durante la década de los 60, ambas se mantuvieron activas hasta los años 90, pues frecuentemente eran invitadas a participar en actividades culturales a lo largo del país.

Por medio de Twitter, sus amigos, compañeros de trabajo y admiradores han lamentado el deceso de la actriz y cantante, quien era sobrina de José Alfredo Jiménez. Su cuerpo será velado en una funeraria de la colonia Roma, de la Ciudad de México.