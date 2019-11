Will Patton y Cassidy Freeman se unen a Ana de la Reguera en The purge

Los actores estadounidenses Will Patton y Cassidy Freeman se sumaron al elenco de la quinta película de la franquicia de The purge, que protagonizarán los mexicanos Ana de la Reguera y Tenoch Huerta.

Patton, quien cuenta con más de 100 créditos en su filmografía, se ha destacado en películas como Armageddon y 60 segundos, y el más reciente en la serie Swamp thing; en tanto que Freeman es reconocida por su participación en Smallville y en la comedia The righteous gemstones.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, los personajes de ambos aún se desconocen, pero ya se pondrán bajo la dirección de Everardo Gout (Días de gracia), en el sur de California, donde iniciará el rodaje con el objetivo de estrenarla en julio de 2020.

El thriller de horror será escrito por James DeMonaco, guionista de los otros cuatro largometrajes de la saga y director de los tres primeros, y en días pasados se dio a conocer que la veracruzana De la Reguera será la protagonista de esta nueva historia.

Posteriormente se informó que el cinco veces nominado al Ariel, Tenoch Huerta, formará parte de la producción como el antagonista, toda vez que su personaje será parte del Ejército de los muertos, aunque la trama se mantiene en secreto.

The purge se estrenó en 2013, un año después se presentó The purge: Anarchy y continuaron las películas The purge: Election year y The first purge, esta última dirigida por Gerard McMurray y que hoy en día es la de mayor recaudación de la franquicia con 137 millones de dólares. Debido a su éxito se adaptó a la televisión y actualmente se transmite su segunda temporada.