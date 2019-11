Ayuntamiento desconoce detención de hijo del jefe de la policía en filtro

El Ayuntamiento de Torreón emitió un comunicado oficial sobre el altercado protagonizado por agentes de la Dirección de Tránsito y Vialidad y Policía Municipal, luego de que el hijo del director de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), Primo Cervantes, fuera asegurado en un filtro de Alcoholímetro ubicado al suroriente de Torreón.

“Tras cometer excesos en el desempeño de sus funciones, dos agentes de vialidad han sido señalados por un ciudadano, por lo que han iniciado un proceso administrativo para deslindar responsabilidades, tal y como ocurre en todos los casos denunciados en la presente administración”, se lee en el comunicado.

De acuerdo al marco legal, los nombres de los involucrados y el quejoso no se exhibirán por la administración para no cometer ninguna violación en tanto no concluyan dichos procedimientos.

Además señaló que se va a investigar los hechos, tanto ciudadanos como funcionarios, para que cumplan la ley sin privilegios.

En las primeras versiones, se dijo que alrededor de las 2 de la madrugada, Primo Emmanuel García, de 23 años de edad, pasó por el filtro de Alcoholímetro ubicado en el crucero de la calzada Saltillo 400 y avenida Pavorreal, donde los elementos le marcaron el alto para realizar la prueba y fue entonces cuando comenzó el altercado, ya que presuntamente el joven pidió la ayuda a su padre, acudiendo al lugar varias unidad de la DSPM.

En el hecho, cuatro agentes de Vialidad fueron asegurados, al igual que Primo Emanuel, sin embargo, al arribar a las instalaciones del Tribunal de Justicia Municipal, solo dos de los involucrados quedaron a disposición del Ministerio Publico, señalados por el delito de lesiones dolosas, identificados como Iván y Ariel, desconociéndose hasta el momento la situación legal de los otros dos agentes, así como del hijo del director de Seguridad Pública.

Cabe señalar que el hijo del director de la DSPM, Primo Emmanuel García, es empleado del Tribunal de Justicia Municipal, donde desempeña la tarea de secretario particular, con un sueldo de 17,999 pesos, según datos públicos de la nómina del municipio.