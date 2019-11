Reik enciende la Navidad con show en CDMX

Jesús Navarro, Julio Ramírez y Gilberto "Bibi" Marín subieron al escenario sobre uno de los espejos de agua del Parque Lincoln, en Polanco, para hacer el encendido del árbol de Navidad que Ferrero Roché instaló en la colonia.

Se trata de una costumbre que la marca organiza desde hace varios años para inaugurar una serie de actividades en torno a la época. En esta ocasión, comenzaron el 22 de noviembre y durarán hasta el 6 de enero, cuando el árbol se vuelva a apagar.

La banda originaria de Mexicali fue la encargada de hacer el conteo regresivo antes de iluminar el árbol a las 20:30 horas frente a algunos niños, vecinos de la colonia e invitados especiales.

"Los tres somos obsesivos de la Navidad y disfrutamos mucho la época; ahorita ya no estamos viviendo intensamente", dijo Jesús Navarro.

Además, anunciaron su presentación este año en el evento Golden Simphony, un concierto especial que forma parte del programa; se llevará a cabo el 5 de diciembre en el Teatro Metropolitan y en él también se han presentado artistas como Carlos Rivera e Il Volo.

"Vamos a estar tocando con una orquesta sinfónica por primera vez en nuestra vida, entonces será un show bien especial y diferente", aseguró el también compositor.

Disfruta un mágico concierto #GoldenSymphony de #FerreroRocher este 5 de diciembre en el Teatro Metropolitan con @ReikMx acompañados de @Matisse_Mx y @GrupoPandora como invitados especiales. ¡Te esperamos! pic.twitter.com/3FpTvjNsLP — Ferrero Rocher (@FerreroRocherMX) November 20, 2019

Bajo el árbol dorado que mide 15 metros de altura se llevará a cabo un show musical cada sábado. Para comenzar, una vez que estuvo iluminado, los primeros que cantaron fueron los seis integrantes del grupo mexicano Los Saviñón, quienes interpretaron temas como All I Want For Christmas Is You y Santa Claus llegó a la Ciudad.

"Como nosotros somos una banda a capella, una de las cosas que más nos gusta hacer es cantar villancicos y nada mejor que hacerlo aquí en el corazón de nuestra Ciudad", dijo Vince Miranda, vocalista.