¿Por qué Disney decidió no incluir a la 'novia' de 'Elsa' en Frozen 2?

Después de tanta espera finalmente Frozen 2 llegó a los cines, sin embargo, algunos de sus fanáticos tenían la expectativa de ver a su protagonista “Elsa” encontrando el amor de una doncella, luego de que durante años corriera el rumor de que Disney haría de su personaje un representante de la comunidad LGTB.

En 2016 inició una campaña en redes sociales llamada #GiveElsaAGirlfriend (denle una novia a “Elsa”), con el que se pretendía persuadir a la compañía del ratón volver a su protagonista lesbiana.

Los rumores fueron circulando y las personas involucradas en el proyecto en el proyecto daban respuestas ambiguas cuando se les cuestionaba al respecto.

Sin embargo, esa petición no se hizo realidad, lo que decepcionó algunos de sus fans que esperaban ver a Disney dar el gran paso.

Pero según su productor Peter Del Vecho, quien ha trabajado en cintas como El Planeta del Tesoro, La Princesa y El Sapo y Moana: Un Mar de Aventuras, al igual que la primer entrega de Frozen, explicó porqué los realizadores decidieron no volver a “Elsa” miembro de la comunidad LGTB.

“Simplemente no es parte del viaje de la historia que estamos contando. Lo que es realmente importante es que ella ha sido reina durante tres años y no entiende realmente por qué es la única humana en el mundo que tiene estos poderes, o qué se supone que debe hacer con esos poderes. Su viaje no es romántico, realmente trata de descubrir quién es ella y cuál es su propósito, y la relación central, al igual que en la primera película, es entre Anna y Elsa. Queríamos que esa fuera la relación más fuerte de la familia de la película”.

Sus palabras confirman lo que muchos otros habían señalado en el pasado, el hecho de que “Elsa” sea una mujer fuerte e independiente se ve reforzado en que no necesita de una pareja, es un mensaje muy contemporáneo que estuvo ausente en la gran mayoría de las películas de Disney y que refleja los valores actuales de la liberación femenina.

El que “Elsa” no tenga novia en Frozen 2 no es una sorpresa del todo, ya había sido dicho por la compositora Kristen Anderson-Lopez durante la Expo D23 2019, sobre que el nuevo viaje de la “Reina de las Nieves” no tenía ningún romance involucrado.

“Al igual que la primera película, Elsa no solo se define por un interés romántico. Hay tantas películas que definen a una mujer por su interés romántico. Esa no es una historia que quisiéramos contar en este momento. Lo que realmente queríamos decir era que si tienes estos poderes, ¿cómo creces y cambias y encuentras tu lugar en el mundo y encuentras respuestas que no se han encontrado antes?”, declaró.