Acusan a Yuya de plagiar diseño de su línea de maquillaje

La famosa influencer y empresaria Yuya enfrenta acusaciones de plagio por utilizar las ilustraciones de una diseñadora gráfica originaria de Minneapolis, para su nueva colección de maquillaje.

La ilustradora Kelsey Oseid, asegura que no ha tenido respuesta de la youtuber mexicana a su petición para que le dé una explicación de lo que considera es un robo.

A través de su cuenta de Instagram, la artista hizo pública su queja con el fin de localizar a Yuya para conocer su versión.

"Necesito su ayuda. ¿Alguien más piensa que esta paleta de maquillaje se ve realmente similar a la serie "Criaturas del Orden" de @ kelzuki? @yuyacst, Yuya en YouTube, tiene 15 millones de seguidores en Instagram y 24 millones de suscriptores en @youtube. Su marca de maquillaje @bailandojuntos tiene 1 millón de seguidores en Instagram y es, según @businessinsider, una de las personas influyentes de belleza mejor pagadas en YouTube. Me he comunicado varias veces con el equipo de Yuya y no he recibido una respuesta. Cuando me enviaron su publicación promocionando la paleta (diapositiva 3), pensé que era mi letra. Si estás dispuesto, agradecería mucho que alguien vaya a @bailandojuntos y / o @yuyacst y trate de hacerles saber que quiero ponerme en contacto", escribió en la publicación.

Yuya, lanzó a través de su plataforma online, su nueva paleta de sombras en las que utilizó diseños de mariposas que ahora están en disputa.

Esta no es la primera vez que la famosa influencer enfrenta este tipo de señalamientos, pues hace dos años, se le acusó de copiar el trabajo de artesanos en Tenango, Hidalgo, también para el lanzamiento de su línea de belleza.

Kelsey, por su parte, ha colaborado con marcas como H&M, por lo que espera tener pronta respuesta de Yuya.