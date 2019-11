Roger Federer arriba emocionado a México

El tenista suizo Roger Federer llegó a México para disputar un partido de exhibición en The Greatest March con el alemán Alexander Zverev en la Plaza México, por lo que manifestó estar emocionado por visitar la Ciudad de México.

Federer, considerado el mejor tenista de la historia, arribó a México junto con Zverev, por lo que se dijo muy feliz por regresar, luego de que estuvo en tierras aztecas cuando aún no era profesional.

"Estoy muy emocionado de estar aquí, ya me han dicho mucho y no podía dejar esta oportunidad. Es impresionante, también daremos un recorrido y a ver qué tanto me acuerdo de la última vez, me interesa ver qué tan emocionados están de ver el partido", aseguró "Su Majestad".

Sobre el récord de asistencia que se pueda romper en el evento de esta noche, Roger, en conferencia de prensa, aseguró estar impresionado de tener tanta gente, ya que nunca se había visto tal acontecimiento en el deporte blanco.

"Ni sé cómo explicarlo, nunca tuvimos estás cifras en el tenis, es gigante, nunca habíamos visto tantas personas, va a ser un privilegio. Me gusta tener a la gente cerca, aquí lo haré, verlos de todos lados, se ve increíble", señaló.

Al tocar el tema de su posible retiro, el suizo expresó que no le gusta pensar en eso, ya que piensa que si lo hace, se hará realidad con más rapidez y la razón por la que ya no juega tantos torneos es pasar más tiempo con la familia y relajarse, “los niños crecen rápido y quiero aprovechar el tiempo con ellos".

Federer confirmó que está en una generación asombrosa, pero que el futuro definitivamente está en buenas manos, ya que hay muchos tenistas que están haciendo las cosas bien.

"El tenis definitivamente está en buenas manos, hay grandes jugadores, muy buenas personalidades. ‘Sascha’ es uno de esos jugadores que van a disfrutar de mucho éxito y también vamos a pasar un gran rato rodeados de tanta gente, de muchos fans”, indicó.

La raqueta número tres del mundo añadió que esta generación es asombrosa con Rafael Nadal, Novak Djokovic y él, “además de (Andy) Murray y tal vez Stan (Wawrinka), porque tuvimos dominio en todas las superficies por tanto tiempo”.

Roger Federer no descarta la posibilidad de regresar a México, pero lo haría en un partido de exhibición, ya que el Abierto de Acapulco se cruza en el calendario con Dubái, torneo en el que esta rotundamente vinculado y no puede cambiarlo, por lo que siente mucho no disputar esta competencia mexicana.