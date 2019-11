Jamie Lynn Spears se reúne con elenco de Zoey 101 para episodio especial

Jamie Lynn Spears conocida por su papel de “Zoey” en la exitosa serie de Nickelodeon, sorprendió a sus seguidores de Instagram al compartir una foto junto al elenco de Zoey 101, lo que generó entusiasmo entre los admiradores del show de 2005.

La hermana de Britney Spears confirmó el regreso del cast integrado por Paul Butcher (Dustin), Sean Flynn (Chase), Kristin Herrera (Dana), Chris Massey (Michael), Erin Sanders (Quinn) y Matthew Underwood (Logan), aunque no para una continuación de la serie, sino para un episodio especial titulado All That, donde harán sketches y en el que también participará Victoria Justice.

"¡Sorpresa! Todo eso y un poco más", dice la publicación de la protagonista de Zoey 101.

Desde hace meses los rumores sobre un posible reencuentro cobraron vida luego de que se hiciera viral una fotografía de los actores del programa junto al director Dan Schneider.

Zoey 101 llegó a su fin en el año 2008 tras un total de cuatro temporadas con 65 episodios, por lo que sus fans se muestran felices ante el anuncio.