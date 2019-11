Bloquean bulevar en protesta a Metrobús

Un grupo de aproximadamente 30 personas cerró el paso del bulevar Revolución durante el viernes por la tarde, en reclamo por la cancelación de las vueltas a la izquierda que contempla el proyecto Metrobús a la altura de colonias como La Antigua Aceitera, Vencedora, Compresora y Centro.

Fue en punto de las 13:15 horas que los quejosos se colocaron en ambos sentidos del bulevar Revolución, justo a la altura de la calle Cepeda. Apoyados por algunas butacas y sillas, bloquearon el paso de unidades de transporte público, particulares y hasta motociclistas, lo que generó desorden por espacio de 20 minutos, hasta que arribaron elementos de Vialidad y Seguridad Pública.

Los agentes desviaron el tráfico local sobre las calles Rodríguez y Valdés Carrillo, esto para evitar confrontaciones con los conductores y transportistas.

Poco después de las 14:00 horas llegó hasta la zona el titular del Órgano Regulador del Transporte Masivo en Coahuila, Alfonso Tafoya, quien trató de llegar a un acuerdo con las personas, en su mayoría mujeres.

"Están cerrando el paso peatonal de la prolongación Cepeda, aquí alrededor son muchas colonias, en su mayoría compuestas por habitantes de la tercera edad, personas que andamos con andador, bastón, silla de ruedas... Imagínate ir a rodear 200 metros", señaló la señora Elsa Ortiz, quien se refirió al posible cierre de la Cepeda de parte de las autoridades estatales.

La propia vecina indicó que como parte de la obra del Metrobús se dejó de forma provisional un paso para peatones en la calle Cepeda, pero dicho cruce cuenta con un escalón de al menos 30 centímetros en camellón central, lo que afecta a los ciclistas, adultos mayores y personas lesionadas.

"No les cuesta nada poner una rampa, que nos den oportunidad de pasar sin peligro ahí... No es la primera vez que les pedimos eso, por eso nos estamos manifestando, porque no hacen caso", reclamó Ortiz.

Por su parte, Alfonso Tafoya aseguró a los vecinos que se "analizará" la situación para llegar a un acuerdo en los próximos días, aunque advirtió que ya existe un proyecto "armado" y que deberá revisarse su viabilidad técnica.

Frente a los quejosos recordó que los pasos peatonales en esa zona se tienen previstos para la calle Rodríguez, incluso con semáforos especiales.

"Creo que ustedes se merecen un transporte digno, con aire acondicionado, con internet, necesitamos que el proyecto se haga en esas condiciones... Yo no les voy a mentir, vamos a revisar lo que ustedes nos dicen, pero ese proyecto de cancelar las vueltas estaba desde hace mucho", dijo Tafoya.

Dentro de la protesta había además grupos de personas grabando con sus celulares y cuestionando al funcionario sobre la viabilidad general del proyecto.

"¿Por qué mejor no le meten dinero a los camiones que están ahorita? Es mucho gasto esos nuevos camiones... No es necesario el Metrobús", reclamó un joven que no se identificó.

Los manifestantes permanecieron en el lugar hasta las 19:00 horas.