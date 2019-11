Población, renuente a vacuna contra Influenza

Hay rechazo de la población, en el municipio de Matamoros para aplicarse la vacuna contra la influenza, pues desde que se instaló el módulo en el Hospital Integral, se han aplicado 930 dosis.

La epidemióloga Aurora Domínguez, destacó que, debido a que no ha sido tan extrema la baja en la temperatura, hasta el momento se registra un incremento del 10 por ciento en enfermedades respiratorias, es importante vacunarse y tomar otras medidas preventivas para evitar complicaciones, por la temporada invernal.

Especificó que la indicación es iniciar con la aplicación de la vacuna, a finales de octubre o inicios de noviembre, lapso en que apenas comienzan los frentes fríos, con la finalidad de que la población se encuentre protegida durante toda la temporada, pero repitió que hay bastante renuencia a que se les aplique.

Mencionó que la inmunidad de la vacuna empieza hacer efecto de tres a cuatro semanas, por lo que recalcó que la aplicación empieza con la Campaña Nacional de Salud.

La doctora agregó que se instaló un módulo para invitar a la gente que acude a consulta externa al Hospital Integral y que se da prioridad a los grupos vulnerables como; diabéticos e hipertensos, pacientes con VIH, mujeres embarazadas, niños y adultos mayores.

Finalmente hizo un llamado a la ciudadanía, para que tome las medidas preventivas durante esta temporada y se atienda de inmediato cualquier cuadro respiratorio.

Entre las recomendaciones que hizo para quienes presentan algún padecimiento, fue acudir de inmediato al área de Urgencias cuando haya dificultad para respirar, dolor torácico, fiebre no controlada, utilizar cubrebocas, no automedicarse, no tomar los antibióticos indiscriminadamente y que el paciente sea evaluado por el médico general.