Servicios Educativos firma convenio con Pentathlón

Para coadyuvar con la formación integral de los menores escolares de primaria y secundaria, este viernes la Coordinación de Servicios Educativos de la Región Laguna, firmó un convenio de colaboración con el Pentathlón Deportivo Militarizado Universitario.

Flor Estela Rentería Medina, coordinadora regional, recibió a maestros de educación básica y a representantes del Pentathlón en las instalaciones de la Coordinación, en bulevar Independencia, en el fraccionamiento El Fresno, en Torreón.

Ahí se explicó el origen del Pentathlón, en Julio de 1938, en la capital de México, a través de la UNAM, origen que básicamente radica en el fortalecimiento de valores a través de diferentes prácticas, con la finalidad de contribuir a la formación de jóvenes que mejoren la sociedad en la que vivimos.

El objetivo de la Coordinación es que los alumnos puedan aprender sobre valores, disciplina y convivencia de una manera sana y muy útil, que los hará mejores personas en el futuro, además de que tienen la oportunidad de hacer deporte y aprender técnicas de supervivencia.

Parte de la ideología del Pentathlón consiste en premisas como: "No pretendas ser el menos malo de los peores: esfuérzate por ser el mejor de los buenos", "Recuerda que las deficiencias ajenas no aumentan tu valer, ni disculpan tu ignorancia", "Vales, no por lo que tienes sino por lo que haces", "Admite que hay nobleza en ti cuando los triunfos legítimos de tu prójimo te causen alegría", "El carácter no lo forjes eludiendo los obstáculos sino venciéndolos", "Si no puedes resolver una situación con dignidad y eficacia, pide ayuda a los que saben y pueden más que tú, pero no la compliques con tu orgullo o ineptitud".

Valores, disciplina y convivencia