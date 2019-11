Miguel de Lara apunta al podio en Tokio 2020

- Desde que era un niño, el lagunero Miguel de Lara comenzó a soñar con participar en los Juegos Olímpicos, hoy, el nadador de 25 años de edad está a menos de un segundo para lograr dar la marca que lo califique a la máxima justa deportiva en el planeta, pero ahora ya con una META mucho más alta, el subirse a lo más alto del podio.

En exclusiva, Miguel compartió a través de una emisión de Facebook Live para Siglo TV, confesiones de su participación en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, donde ganó una medalla de bronce en la prueba de 200 metros, en la modalidad de pecho. De manera sorpresiva, el nadador torreonense afirmó que estuvo afectado en su salud, durante la justa celebrada en Perú: "regresé de Lima con la medalla de bronce y yo traía un dolor, fui con el médico y descubrimos que todo mi cuerpo, mi cuello, el esternocleidomastoideo, cervicales, hombro, todo estaba destruido, por lo que empezamos un plan de rehabilitación, reconstrucción y planeación, llegando a la conclusión de que la mejor opción para prepararme rumbo a Tokio, era aquí en Torreón", dijo.

Con terapias de alivio inmediato, pero no definitivo, se las ingenió para competir en Lima 2019 y además sumar la medalla de bronce para México: "tengo un dolor crónico desde cinco años atrás. Justo antes de las pruebas en los Panamericanos, llevaron a un quiropráctico para que me hiciera los ajustes, yo me sentaba y me tronaban todo el cuerpo, ya no me dolía y me iba a nadar, eran ajustes, eran parches y a la mitad de la prueba regresaba el dolor, aunque quizá se inhibía por la adrenalina de la competencia, pero ahí estaba el dolor. Entonces eso lo tomo como una motivación, porque si así logré una medalla de bronce, ahora creo mucho más en mí, para lograr llegar a un podio olímpico, estando al cien por ciento", describió.

Tomada la decisión de prepararse en casa, Miguel se ha rodeado de un grupo de profesionales que comparten su sueño y sus objetivos, además de tener el mismo nivel de calidad y capacidad, que el tritón experimentó durante su preparación en los Estados Unidos: "sí es muy bueno el entrenar fuerte en Virginia, ¿pero de qué sirve si mi cuerpo se va a caer a pedazos? Entonces encontré aquí en Torreón a gente que tiene la misma ambición que yo, por primera vez en mi carrera no estoy solamente con mi entrenador de natación, sino que estoy con Jorge de Entrena HPC como preparador físico, Eduardo Páramo en fisioterapia y el doctor Jorge Mario Galván en el área médica, junto a ellos descubrimos que estando lesionados ganamos un bronce en Panamericanos, algo que siendo objetivos, no debió suceder, con el apoyo y las personas correctas a mi alrededor, creyendo en el oro olímpico que yo creído desde que era niño, tenemos fe en que se puede lograr, definitivamente", vislumbró.

Miguel de Lara está a ocho décimas de segundo, de lograr dar la marca de 200 metros pecho, para calificar a Juegos Olímpicos, mientras que está a seis décimas, para clasificarse a los 100 metros pecho, marcas que confía en conseguir.