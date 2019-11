No impacta recorte a finanzas de Matamoros

El municipio de Matamoros, como muchos en el país, también sufrió un recorte de último momento en las participaciones federales, pero debido a que hubo una previsión, el ajuste no les impactó drásticamente.

El tesorero municipal, Gerardo Marentes Zamarripa, dijo que en el mes de noviembre no les depositaron 3 millones 100 mil pesos y se espera que en diciembre les hagan otro ajuste de 200 a 300 mil pesos, pero repitió que al tratarse del Fondo de Participaciones Federales de Libre Disposición, es decir que son partidas que no están etiquetadas, desde inicios del año hicieron una planeación para no tener un impacto negativo.

"Estábamos preparados, por eso siempre se han manejado las finanzas sanas, tan es así que el impacto nos llega el jueves o viernes (de la semana pasada) y nosotros tuvimos la oportunidad de pagar la quincena y el 50 por ciento del aguinaldo a gente de confianza y sindicalizada".

Repitió que desde incios del año se hizo un análisis presupuestal, ya que los ajustes negativos regularmente se hacen en junio y diciembre, pero en esta ocasión se hizo sólo en noviembre y los recursos se utilizan para los compromisos principales como la nómina, pero recalcó se cuenta con finanzas sanas para amortizar ese impacto negativo.

"Al no llegar esta participación, únicamente dejamos de ejercer esa erogación y aplicamos a los compromisos principales, que son la nómina y en este caso el aguinaldo".

El funcionario señaló que en base al análisis financiero que se hace cada mes, se puede conocer la afectación que se tendrá al final del año, aunque repitió que en esta ocasión se anticiparon en noviembre, sin embargo hubo municipios que no se enteraron de la corrida financiera y de los periodos en que se hacen dichos ajustes federales. Reiteró que al no tratarse de fondos etiquetados, podrían cambiar de último momento.

En ese sentido, al tener una eficiencia recaudatoria, puesto que la Ley de Ingresos del 2019 que les dejó la administración anterior, fue de 254 millones de pesos, pero se registraron ingresos de más de 162 millones de pesos, de tal forma que se solicitó una modificación de la Ley al Congreso del Estado y para el 2020, que ya es una ley de ingresos construida por la actual administración, sólo se contempla un incremento del 4 por ciento por la inflación; de tal forma que quedará en 282 millones de pesos.

Esa eficiencia recaudatoria, subrayó, les permitió enfrentar los recortes presupuestales al cierre del año, lo que probablemente no ocurrió con el resto de los municipios, que por esa situación presentan dificultades para el pago de sueldos de los trabajadores y para enfrentar otros compromisos.