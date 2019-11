Desde Torreón piden paz

El Urban Fest se desarrolló ayer en el Estadio Revolución ante jóvenes y algunos "chavorrucos" laguneros amantes del reguetón, género que se ha apoderado de las plataformas digitales y las listas de popularidad en fechas recientes.

Por primera vez en la región, se presentaron en un mismo escenario Sech, Guaynaa, Manuel Turizo y Piso 21, representando a Colombia y Puerto Rico. El toque mexicano lo puso Poncho Denigris quien condujo y cantó durante el evento.

El espectáculo de igual manera sirvió para que los de Piso 21 pidieran paz desde Torreón ante la situación difícil que atraviesan Colombia, Chile o Bolivia.

Los laguneros que acudieron al estadio cantaron la mayoría de las rolas que sonaron en la velada, "perrearon" al ritmo de éstas y hasta "rebotaron" tal y como dice el éxito de Guaynaa de nombre Rebota, famoso por la palabra "mamarre".

Al lugar cuyas puertas se abrieron a las 19:00 horas, acudieron algunos niños acompañados de sus padres. "A mí no me gusta el reguetón, pero no me quedó de otra, mis hijas querían venir a ver al tal Manuel", comentó a este diario una señora de nombre Liliana.

En cambio, la que sí ama el género fue la chica Damaris Ortega, quien confesó que es admiradora de Piso 21. Por primera vez vería a sus ídolos tocar en vivo.

"Los recibí en el aeropuerto el jueves, me tomé una foto con David -Miembro de la agrupación- y estoy muy, muy emocionada de verlos. No me la creo. Los amo", externó Ortega a El Siglo de Torreón.

El local, DJ Joss García, fue el encargado de comenzar el festival. Con sus mezclas ambientó a los primeros asistentes y enseguida apareció DeNigris.

El sol ya se había ido y ahora era la luna la que alumbraba la casa del equipo Unión Laguna, en donde esta vez no figuraban los jugadores, sino los amantes del reguetón y los exponentes de éste como Guaynaa, el primero en salir al escenario.

A las 20:00 horas el boricua comenzó su participación. De baja estatura, pero con un gran dominio del escenario se entregó a la audiencia.

A unas horas de haber estrenado el sencillo Full Moon junto a Yandel, el artista complació a los laguneros con varios de sus éxitos, sin embargo, los más esperados fueron Chicharrón y Rebota.

Más tarde, el romanticismo arribó con la presencia de los músicos de Piso 21. Los habitantes de la Comarca los recibieron con eufóricos gritos, sobre todo las féminas.

Pablo Mejía, David Escobar, Lorduy y Juan David Huertas, cantaron rolas como Me llamas, Besándote y Puntos suspensivos. Los colombianos aprovecharon para mandar un mensaje de paz luego de la crisis que enfrentan su nación y otras como Bolivia y Chile.

Tal y como lo mencionaron en una pasada entrevista con El Siglo de Torreón, los músicos comentaron en el concierto que es bueno manifestarse, siempre y cuando sea en forma pacífica.

Pasadas las 11:00 de la noche, Manuel Turizo sorprendió al respetable. Con sus canciones y su perreo intenso conquistó a la gente.

Los hits Sola, Desconocidos y Una Lady como tú, animaron a los espectadores, los cuales más tarde escucharon la propuesta de Sech, intérprete que cerró la primera edición del Urban Fest.