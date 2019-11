Ven como castigo para el norte reducción del PEF

Preocupa al sector industrial la reducción en el presupuesto federal para obras de infraestructura, así como la disminución a los Estados de Coahuila y Durango, lo que impactará en su competitividad, como si fuera un "castigo" por su desarrollo y crecimiento.

"No estamos muy contentos que digamos, se quedaron en el tintero muchas obras de infraestructura muy necesarias tanto para Durango como para Coahuila y se le da prioridad al sureste", dijo Eduardo Garza Martínez, vicepresidente nacional de la región Norte-Centro de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).

"Es cierto que el desarrollo es desigual en el país, pero también la productividad es desigual, entonces con darle dinero al sureste no vamos a lograr, si no es en proyectos productivos que luego generen desarrollo, sí se va a dar a programas sociales, que pueden traer un paliativo en cierto momento, pero que no van a tener un rendimiento hacia el futuro", expuso el empresario.

El dirigente de los industriales señaló que se cuenta en la región norte con empresas de clase mundial y se pierden puntos de competitividad.

"Si no recibimos el presupuesto que nos merecemos, definitivamente el esfuerzo desarrollado y el crecimiento nos lo hemos ganado, el norte se lo ha ganado a pulso con trabajo, con esfuerzo, no nos han privilegiado, la región lagunera es una insignia, aquí hasta el clima es complicado, todo es difícil y los habitantes saben trabajar, entonces no se les debe castigar", explicó.

El vicepresidente nacional de la región Norte-Centro de la Canacintra estuvo ayer en Gómez Palacio para participar en la entrega de premios a empresas de calidad.

En términos de los recortes a los organismos autónomos, Garza Martínez manifestó que eran un contrapeso importante para los Gobiernos estatales y el federal, por lo que confió en que se pueda mantener esa autonomía, sin embargo, indicó que se les coloca en un escenario complicado.

Por su parte, Jorge Pérez Garza, expresidente de Canacintra, dijo que resulta muy preocupante el debilitamiento de las instituciones, ante la reducción que se plantea en el presupuesto federal.

"El hecho de no tener instituciones fuertes o que debiliten instituciones como el INE, lo que pasó con la CNDH es preocupante, porque eso es lo que garantiza el contrapeso a un presidente, no debemos permitir que se sigan debilitando las instituciones", comentó.

"Nos costó mucho tiempo a los empresarios darles esa fuerza y ese peso, fueron décadas de irlas fortaleciendo poco a poco y en un plomazo se les está debilitando, ahí es donde yo creo que debemos poner atención", dijo.

Como se informó oportunamente en El Siglo de Torreón, después de nueve horas de discusión en lo general y en lo particular, la Cámara de Diputados aprobó ayer el Decreto de Presupuesto 2020 con 302 votos a favor, 65 contra y 1 abstención. El Presupuesto aprobado por la mayoría de Morena, PT, PES y PVEM, es el primero elaborado 100 % por el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y considera un gasto neto total por 6.1 billones de pesos.

Desde el inicio de su gobierno, el presidente especificó que este sería austero y que privilegiaría a los programas sociales sobre otros rubros. El Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 contempla una reducción de 4 mil 183 millones de pesos para los órganos autónomos.