Recorte de última hora en Matamoros

Matamoros también sufrió un recorte de último momento en las participaciones federales, pero debido a que hubo una previsión, el ajuste no les impactó drásticamente.

El tesorero municipal Gerardo Marentes, dijo que en noviembre no les depositaron 3 millones 100 mil pesos y se espera que en diciembre les hagan otro ajuste de 200 a 300 mil pesos, pero reiteró que al tratarse del Fondo de Participaciones Federales de Libre Disposición; son partidas que no están etiquetadas, pues desde inicios del año hicieron una planeación para no tener un impacto negativo.

"Estábamos preparados, por eso siempre se han manejado las finanzas sanas, tan es así que el impacto nos llega el jueves o viernes (de la semana pasada) y nosotros tuvimos la oportunidad de pagar la quincena y el 50 por ciento del aguinaldo a gente de confianza y sindicalizada", dijo el tesorero municipal de Matamoros.

Repitió que desde incios del año se hizo un analisis, puesto que los ajustes negativos regularmente se hacen en junio y diciembre, pero en esta ocasión se hizo solo en noviembre, cuyo recurso se aplica para los compromisos principales que son la nómina, pero repitió que se cuenta con finanzas sanas para amortizar ese impacto negativo.

TAMBIéN SUFREN

